Carlos Castro sonríe con el gol

El jugador asturiano reconoce que ha vivido momentos complicados, pero que siente la confianza del club y del técnico.

Carlos Castro (Mieres, 1-6-1995) está recuperando en las últimas semanas sus sensaciones como futbolista y, sobre todo, como delantero. El pasado domingo marcó en el campo de Las Palmas su primer gol oficial con la camiseta franjiverde y fue un tanto decisivo porque permitió una victoria del conjunto ilicitano que ha dejado prácticamente sentenciada la permanencia.

El jugador asturiano llegó al final del mercado de invierno al Elche cedido por el Mallorca, en el que no había tenido muchas oportunidades, a pesar de que era unos de sus fichajes estrella de la presente campaña. En el conjunto ilicitano también le está costando entrar y no está teniendo los minutos que hubiera deseado. Yacine y Nino le cierran la puerta de la titularidad, aunque Pacheta siempre le ha defendido y lo tiene como un jugador importante.

El pasado 20 de marzo, en el encuentro amistoso que disputó el cuadro franjiverde en La Nucía frente al Leningradets de la Segunda División de Rusia, Carlos Castro marcó los tres goles del Elche y comenzó a llamar la atención. Ahora, con la diana en el estadio de Gran Canaria le ha subido de forma considerable la moral, incluso el domingo frente al Córdoba podría estar en el once inicial si el técnico decide dar descanso a Nino, que lleva muchos minutos acumulados en los últimos partidos.

«Estaba tranquilo porque sabía que tarde o temprano llegaría. Los delanteros vivimos del gol y lo importante es que sirvió para que el equipo sumase los tres puntos y continuar en la buena línea», comentó ayer el atacante asturiano.

A pesar de que no está teniendo muchas oportunidades, asegura que «me encuentro bien, feliz y trabajando. Todos queremos jugar, pero es una decisión del míster. Tenemos buenos delanteros en la plantilla y me puedo complementar bien con ellos. Está claro que si me hago un hueco mejor, porque todos pretendemos disfrutar de los máximos minutos posibles».

El punta franjiverde reconoció que no jugar tanto como se esperaba «es complicado, porque vienes con la ilusión de jugar y hacerte un hueco». No obstante, aunque no está entrando en el equipo titular, afirma que «estoy notando la confianza del club, del cuerpo técnico y de los compañeros».

Castro también admite que los goles marcados en el amistoso de La Nucía frente al Lenigradets también le han servido. «Marcar, aunque sea en los amistosos, te sube el ánimo. Está claro que me gustaría jugar, pero Yacine y Nino son dos buenos delanteros y está complicado. Una de las claves para que un futbolista se vuelva a encontrar bien es la confianza y, en ese sentido, siento el apoyo del míster y de los compañeros», insistió.

Mediapunta o delantero



El futbolista cedido por el Mallorca señaló que su posición preferida es la de delantero, pero que se encuentra cómodo jugando como mediapunta. «Me gusta jugar entre líneas y asociarme con los compañeros. Me siento más delantero porque desde pequeño y en el Sporting jugué en la punta del ataque, pero me puedo adaptar a las dos posiciones». Respecto a la posibilidades de ser titular el domingo frente al Córdoba comentó que «me veo con opciones todas las semanas. Todos tenemos posibilidades, pero es una decisión del míster. No tengo ni idea si voy a jugar porque el entrenador no lo dice hasta última hora». Carlos Castro recuerda que el Córdoba llega al Martínez Valero «necesitado», pero confía en obtener la victoria. «Estamos fuertes en casa y esperamos sacar los tres puntos ante nuestra afición».

Por último, el atacante asturiana advierte de que la permanencia no está todavía asegurada. «Si pensamos que la tenemos, nos estaremos equivocando. Estamos en un buen momento y hay que seguir en la misma línea. Está claro y no nos vamos a engañar que si ganamos al Córdoba sumaremos 45 puntos y estaremos un paso más cerca. Pensar ahora en la posibilidad de llegar al play-off y cosas de esas es una locura porque no estamos ni salvados. No podemos pensar dónde podemos estar dentro de tres o cuatro jornadas. Sólo hay que pensar en partido a partido».