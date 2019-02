Borja: "Todos los días no se renueva con un club tan importante como el Elche"

Borja Martínez firmó ayer lunes su renovación con el Elche Club de Fútbol hasta 2021. El extremo alicantino ha comparecido este martes en rueda de Prensa y ha asegurado que "estoy muy contento. Agradezco al club y al míster la confianza que ha depositado en mí y, por supuesto, a Jorge Cordero, que fue la persona que confió en mí en su día. Estoy muy contento y feliz de seguir en este club y con ganas de volver a jugar después de la lesión".

El extremo franjiverde que llegó del Ebro estuvo a punto de salir en verano cedido a un equipo de Segunda B. Sin embargo, ante los problemas del límite salarial, terminó convenciendo a Pacheta para quedarse. "He intentado trabajar cada día en los entrenamientos y jugar lo mejor posible en los partidos. Estoy contento con la trayectoria que estoy llevando en el Elche. Fue una lástima la lesión, pero ya estoy cerca de regresar.

Borja ha destacado que "renovar en un club tan importante como el Elche no se hace todos los días", y ha querido acordarse en estos momentos de su familia y, sobre todo "de mis padres y mis hermanos que tantas tardes me han llevado a los entrenamientos pasando frío y calor y de mis amigos, que siempre están ahí". El futbolista alicantino también ha admitido que le ha cambiado la vida y señala que "se llama sacrificio porque hay gente de nuestra edad que hace cosas que nosotros, los futbolistas no hacemos, pero lo hacemos a gusto".

Sobre la lesión de rodilla, de la que fue operado el 19 de diciembre y la semana pasada recibió el alta médica ha comentado que "va muy bien. Ya estoy entrenando casi como uno más y no siento ni molestias, ni dolor. Espero que en una o dos semanas ya pueda estar a disposición del míster, aunque, si por mí fuera, estaría ya".

En principio, el periodo de baja iba a ser de tres o cuatro meses y su regrese se esperaba para abril, pero a principios de marzo estará ya disponible. "Esos fueron plazos que pusieron el cuerpo médico. Con la cantidad de buenos recursos que tenemos en este club a nivel médico hemos podido recortar tiempo. Pero en 15 días nos meteremos en tres meses". Borja ahora sólo piensa que "volver bien" y agradece a los fisioterapeutas y los readaptadores el que hayan hecho "un trabajo buenísimo".

El extremo del Elche confía en que el salto que ha dado al fútbol profesional ya sea el definitivo. "El sueño de cualquier niño es ser profesional y esta renovación certifica que he llegado. Pero lo difícil no es llegar, si no mantenerse".