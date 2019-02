Un gol en fuera de juego y un penalti en el 94 castigan al Elche

El Oviedo se ha llevado tres puntos de Elche que tener de los visto en el terreno de juego no ha merecido el conjunto asturiano. Un gol en un claro fuera de juego de Joselu y un penalti infantil cometido por Alfred Planas en el minuto 94, al darle al balón con la mano, le dieron la victoria a conjunto de Anquela que fue inferior a los franjiverdes.

Los franjiverdes tuvieron más dominio, más acercamientos al área y más ocasiones, pero no estuvieron acertados a mandar el balón al fondo de la portería. Sólo lo hizo Nino en un remate que tocó en Tejera y en parábola se coló en la meta de Champagne y que significó el empate provisional. Los ilicitanos apretaron en la recta final, pero cuando el choque estaba a punto de acabar llegó el penalti que Toché no desaprovechó.

Pacheta y Anquela se tenían muy bien estudiados. Por ello, Pacheta apostó por dos jugadores de banda como Josan y, sobre todo Nacho Gil -entro en lugar de Javi Flores- para intentar frenar el juego del Oviedo que utilizó dos centrales y dos carrileros.

Los primeros 45 minutos fueron muy tácticos, con los dos equipos más pendientes de defender bien y tratar de aprovechar el error del contrario. Eso provocó mucho balón dividido y lucha cuerpo a cuerpo. Poco a poco, los franjiverdes fueron encontrando a Josan en la banda derecha, por donde Josan aprovechó su velocidad para poner centros, pero que no encontraron rematador.

El Oviedo avisó primero con un disparo de Joselu que salaió rozando el poste. Pero, a partir de ahí, las ocasiones fueron del Elche. Benja no encontró un centro de Josan. Luego, el crevillentino no aprovechó un balón largo del portero Edgar. En el minuto 38 fue Alexander quien puso un buen balón que Benja no acierta a rematar de espaldas. Nacho Gil también lo intentó con un disparo desde el vértice del área grande que se marchó desviado. Y en el último minuto del primer periodo, Nino fue sujetado dentro del área no dejándole rematar, pero el árbitro no quiso señalar penalti.

Por acercamientos al área contraria y por ocasiones, el conjunto de Pacheta se mereció irse al descanso con ventaja en el marcador.

En el inicio de la segunda parte, Joselu se quedó solo ante Edgar, pero remató desviado. Y en el minuto 52, en una jugada similar, pero en posición antireglamentaria por un metro, el delantero carbayón no lo desaprovechó y puso por delante al Oviedo.

El gol espoleó al Elche. Pacheta sacó a Javi Flores para organizar el centro del campo y el balón estuvo en el campo asturiano. Nacho Gil lo intentó en un golpe franco. Josan volvió a activarse y puso un buen balón que Benja no remató. Luego Olmo, en una pérdida casi provoca un disgusto. Y en el 70, Nino encontró el premio e igualó el encuentro.

Los ilicitanos se volcaron en busca de la victoria. El pase de la muerte de Josan tampoco encontró a un compañero. Alexander reclamó penalti. En el tiempo de prolongación, Planas lanzó alto y cuando parecía que el encuentro iba a finalizar con reparto de puntos, llegó la jugada del penalti infantil que Toché aprovechó y ya no hubo tiempo para más.

Un duro e injusto golpe para el Elche.



FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badía, Alexander, Nacho Gil, Jesús Olmo, Juan Cruz, Xavi Torres, Karim Azamoum (Javi Flores, m. 55), Josan, Nacho Gil (Alfred Planas, m. 64) (, Nino y Benja (Yacine Qasmi, m. 78) .

OVIEDO: Champange, Carlos Martínez, Carlos Hernández, Alanís, Bolaño, Javi Hernández (David Muñoz, m. 46), Tejera, Ramón Folch, Johannesson, Saúl Berjón (Toché, m. 71) y Joselu (Ibra, m. 88).

GOLES: 0-1 m. 52, Joselu. 1-1 m. 70, Nino. 1-2 m. 94, Toché, de penalti.

ÁRBITRO: Arcediano Monescillo del colegio castellano-mancheggo. Mostró tarjetas amarillas a Javi Hernández (m. 7), Ramón Folch (m. 15), Olmo (m. 28) Carlos Hernández (m. 44) y Juan Cruz (m. 92)

ESTADIO: Martínez Valero, ante 9.298 espectadores.