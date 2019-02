Yacine: "Vengo al Elche en el mejor momento de mi carrera"

Yacine Qasmi ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Elche. El delantero franco-marroquí ha asegurado que llega al conjunto ilicitano "en el mejor momento" de su carrera y que está muy ilusionado con esta nueva etapa en la entidad franjiverde "vengo a un club que es otro mundo en comparación con el que estaba, sólo hay que ver el estadio y las infraestructuras, y esto es fútbol de verdad".

El nuevo futbolista franjiverde ya se ha dado cuenta de la dimensión del Elche. "Llevo dos días entrenando y en el club y estoy rodeado de buenos jugadores y de grandes profesionales. Soy uno más y quiero demostrar que han acertado en la apuesta que han hecho por mí y hacerlo lo mejor posible".

El atacante ha firmado por los que resta de temporada y dos más y su contrato podría ampliarse en función de su rendimiento y del número de partidos que dispute en la última. Yacine quiere ser un ejemplo más de futbolistas que han dado el salto de Segunda B a Segunda y que, actualmente, están en Primera División, como son los casos de Enric Gallego, Borja Iglesias o Sergi Guardiola. "Hay muchos ejemplos más que han dado el salto. Parece que hay demasiado hueco entre Segunda B y Segunda, pero si trabajas se puede conseguir. Esta temporada he jugado en la Copa frente al Real Madrid y a pesar de tener futbolistas de alto nivel pude competir. También estuvo en el Paris Saint Germaine. Tengo experiencia aunque venga de Segunda B." Además, también se le ha recordado el caso de Jorge Molina, quien con 26 años llegó al Elche de la categoría de bronce y a sus 37 sigue triunfando con el Getafe. "No tiene nada que ver con el rendimiento que tengas 20 o 34 años. Si eres buen futbolistas se puede conseguir".

El delantero franco-marroquí ha querido dar las gracias al Melilla por la oportunidad que le dio "cuando venía del Mérida en el que había marcado sólo cuatro goles" y le dio "cariño" para lograr lo que ha conseguido. Yacine ha afirmado que no se lo pensó cuando le llegó la oferta del Elche. "Mi representante (Raúl García) es de aquí y me ha hablado muy bien del club. También conocía a dos compañeros que estuvieron en el filial. El Elche es un club que tiene una afición muy buena y un estadio espectacular. Tenía varias ofertas, pero cuando me llamó Jorge Cordero comprobé que, de verdad, me querían. El proyecto de este año es para permanecer en Segunda, pero el próximo va a ser más ambicioso".

Yacine Qasmi ha explicado porque no ha dado el salto antes. "Igual no he dado todo lo que tenía o no he tenido un entrenador que confiase en mí". El atacante se ha definido como "un 9 fijo, que juego de espaldas a la portería, que tengo un buen trato de balón, mi cuerpo me permite ser un jugador potente y, sobre todo, tengo gol".

El nuevo delantero franjiverde está preparado para jugar el sábado frente al Oviedo. "Vengo de estar competiendo durante los últimos seis meses, estoy en forma y estoy para jugar. Ahora ya es decisión del míster", y ha destacado a sus compañeros en la delantera del conjunto ilicitano. "A Carlos Castro lo conozco y es un gran jugador. A Benja lo he seguido de su etapa en Segunda B y ya destacó en la Cultural Leonesa y de Nino no hace falta hablar".

Por último, Yacine ha señalado que la presión por lo que ha signficado y por como se ha producido su fichaje no debe ser una excusa. "Cada jugador es responsible cuando firma por un club como el Elche. Vengo a ayudar, no me pongo límites, ni cifras de goles. Espero responder a la confianza que han depositado en mí".