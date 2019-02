Jony no se marchó al Alcoyano porque tenía cubiertas todas las fichas

Jony Ñíguez está viviendo unos malos momentos ante la situación en la que se encuentra en el Elche. El centrocampista ilicitano no cuenta para Pacheta y durante el mercado de invierno tuvo la posibilidad de salir cedido al Alcoyano, pero, al final, no lo pudo hacer porque el club de El Collao no disponía de fichas libres para poder darlo de alta.

Según fuentes cercanas al jugadora, la opción del Alcoyano era la única que contemplaba. Niegan que tuviera una oferta del Real Murcia y, aunque recibió el interés de otros equipos, había prometido que si salía del Elche su único destino sería Alcoy. Lo estuvo intentando hasta el último día del mercado de fichajes, porque quería regresar al equipo donde destacó hace tres temporadas, pero en El Collao no pudieron liberar ninguna ficha y, al final, se tuvo que quedar en el conjunto ilicitano.