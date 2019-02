Pacheta: «Tenemos que ir juntos e insistir porque nos toca seguir sufriendo»

El técnico renueva su confianza en Benja y admite que el cierre del mercado fue una jornada «larga, dura y compleja».

El entrenador del Elche, José Rojo Pacheta, aprovechó ayer su balance del recién finalizado mercado invernal para pedir unión y tenacidad al franjiverdismo «porque tocará seguir sufriendo» en esta segunda mitad del campeonato para conseguir la permanencia en el fútbol profesional. Tras el amistoso con derrota ante el Zenit (0-2) que le dejó «grandes sensaciones» y aún bajo el «shock» por la marcha del delantero Sory Kaba, Pacheta dio las gracias al expresidente José Sepulcre por el «esfuerzo tremendo» de las siete incorporaciones en esta ventana de enero y confirmó que el club acudirá al mercado en busca de un atacante que marque diferencias. «Todos los movimientos que se hacen son con el objetivo de mejorar al equipo», recalcó.

Ventana invernal

Siete llegadas y seis salidas «siempre para mejorar»

El preparador franjiverde insistió en que todos los movimientos realizados en este agitado mercado tienen el objetivo de que el Elche sea mejor que cuando empezó la Liga, pero tiene claro que la vara de medir serán los resultados: «Eso lo sabremos si en lugar de 24 puntos, sumamos 28 o 30 porque no se valoran los procesos, sino los resultados». En todo caso, Pacheta vaticinó que el sufrimiento seguirá siendo una constante para el equipo en esta segunda mitad de la temporada, por lo que apeló a la unidad del franjiverdismo: «Podemos tener una racha muy buena para salir rápido, pero si no, toca sufrir. El año que viene, seguramente el límite será mejor y habrá más posibilidades. Estoy convencido de conseguirlo. Juntos e insistir para lograr el objetivo. Hasta ahora, nos ha ido bien. Y mientras esté aquí, esto será martillo, martillo y martillo. No hay otro camino que trabajar y aprender de todo».



«Operación llegada»

Acelerar la integración de los nuevos en la dinámica del grupo

Pacheta reconoce que la jornada del pasado jueves, con el cierre del mercado de fichajes marcado por la «tocata y fuga» del goleador Sory Kaba al Dijon francés fue «larga, dura y compleja», pero pasa página para centrarse en agilizar al máximo la incorporación de los siete fichajes. «A todos los que llegan les ponemos un vídeo de 25 minutos sobre cómo somos en defensa y ataque y cómo pretendemos ser», explicó. «Y luego todo eso se entrena porque queremos que la adaptación al modelo de juego sea lo más rápida posible», agregó. Pacheta destacó de los nuevos jugadores «la buena salida de balón» de Olmo y los buenos detalles aportados en el amistoso de ayer por Alfred Planas desde la banda y por el delantero Carlos Castro. «Queremos envenenarles rápido», resaltó.