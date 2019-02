Planas: "Cuando vine con el Reus me encantó el estadio y el ambiente"

Alfred Planas ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Elche. El extremo de 22 años llega cedido por el Alcorcón, aunque ha jugado la primera vuelta de la competición con el Reus. El joven futbolista catalán ha asegurado que las negociaciones para su fichaje fueron "muy rápidas" y aunque tuvo varias opciones en el mercado de invierno "cuando me llamó Cordero no me lo pensé".

El nuevo jugador franjiverde ha descatado que, cuando le llamó el director deportivo del Elche "me acordé cuando vine a jugar con el Reus y me encantó el estadio y el ambiente". Además, tras sus primeros días en la ciudad ha valorado "la cercanía de la gente, tanto en los compañeros del vestuario, el cuerpo técnico y los empleados del club. Me han acogido muy rápido y estoy con muchas ganas de que empiece el lío".

Planas ha señalado que le hecho de que hayan llegado otros compañeros suyos en el Reus, como son Edgar Badía y Olmo, también le ha ayudado. "Con los dos tengo una relación muy cercana y en el vestuario del Reus me sentaba en medio de los dos".

El nuevo extremo del Elche ha afirmado que puede jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda. "Cuando empecé en el Reus jugaba más en la drecha, pero también lo puedo hacer por la izquierda. Me adapto a los dos perfiles porque soy un futbolista trabajador y con muchas ganas".

Claudio Barragán ha destacado, en la entrevista publicada hoy en INFORMACIÓN, que se trata de un jugador rápido y desequilibrante de los que hay pocos. En ese sentido, Albert Planas ha indicado que "si lo ha dicho será verdad. Eso ya ser verá, pero cuando entreno y juego lo que intento es disfrutar".

Alfred Planas ha comentado que la situación del Elche en la clasificación "no refleja la realidad. Tenemos una plantilla con una buena base para sumar puntos y conseguir el objetivo".

Jorge Cordero ya intentó ficharlo cuando surgieron los problemas con el Reus y cuando firmó a Edgar Badía. Sin embargo, terminó recalando en el Alcorcón, que es el que lo ha cedido al club ilicitano. El nuevo extremo franjiverde ha explicado que "Con el Alcorcón tenía cerrado el acuerdo hace tiempo. No me quedé allí porque en la plantilla había cuatro jugadores de banda y en Elche tres, por lo que aquí veía más posibilidades de jugar".

Por último, Planas ha señalado que físicamente se encuentra "bien" y que está a disposición de Pacheta para cuando considere oportuno.