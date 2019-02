Francis se marcha al Anorthosis de Chipre y Jony Ñíguez se queda

? La comisión deportiva del Elche también tenía ayer como misión cerrar las salidas del portero Francis Uzoho y del centrocampista Jony Ñíguez. Al final, alcanzó un acuerdo con el Deportivo de La Coruña para dar por finalizado el acuerdo de cesión y el guardameta nigeriano va a finalizar la temporada en el Anorthosis, equipo de la Primera División de Chipre que esta temporada ha disputado la Europa League. Francis no quería quedarse sin jugar para no perder ritmo de competición porque este verano tiene que disputar la fase final de la Copa de África y sabía que en el cuadro ilicitano no iba a tener oportunidades tras la llegada de Edgar Badía. Por su parte, Jony va a continuar en la entidad franjiverde. El centrocampista ilicitano tenía la posibilidad de ir cedido al Alcoyano, pero su intención era cobrar lo que le resta de contrato, quedar libre y poder marcharse al equipo que más le interesase. El Elche no ha accedido a esas condiciones porque hubiera significado un desembolso importante de dinero que hubiera reducido la ampliación de su límite salarial. Jony sabe que va a tener muy complicado disponer de minutos, pero, aun así, ha decidido quedarse.