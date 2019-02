Cordero: "La salida de Sory ha sido un golpe duro"

El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, ha reconocido este viernes que la marcha de Sory Kaba ha sido "un golpe duro" porque "a cualquier equipo, cuando le quitan a su máximo goleador, lógicamente, lo debilitan. No obstante, el máximo responsible de la parcela deportiva del club ilicitano ha comentado que "nosotros siempre hemos dejado claro que queríamos que se quedase, pero ha pagado su cláusula y no podemos hacer nada. Sólo me queda desearle suerte en su carrera".

El técnico cartagenero ya está buscando un recambio al guineano: "Ahora ya estamos trabajando para buscar un sustituto, que nos pueda aportar y sumar al equipo".

Cordero ha recordado que la marcha de Sory Kaba ha sido "el segundo golpe" que han sufrido en la presente temporada. "En verano se fue Unai Simón y ahora Sory. Cuando a un equipo recién ascendido le quitan al que para y al que mete los goles es duro. Con Unai buscando un sustituto y primero llegó Francis Uzoho y luego ha venido Edgar Badía y ahora nos toca volver a trabajar para encontrar un recambio para la delantera".

El director deportivo del Elche ha asegurado que todavía desconoce que ampliación del límite salarial van a tener tras la venta de Sory. "El dinero recuadado va para unas cosas y otras y el presidente y el gerente están mirando. De momento, todavía desconozco el dinero que tengo para poder fichar a un nuevo delantero".

Una de las opciones que más gusta en la comisión deportiva es la del delantero del Melilla Yacine, uno de los máximos goleadores de Segunda B. En ese sentido, Cordero ha tirado balones fuera. "La salida de Sory se produjo oficialmente ayer a las nueve y media de la noche. Hasta ese momento no estaba pensando en nada. Seguro que van a salir 10 ó 15 nombres, Yacine puede ser una posibilidad, pero no me he puesto a hablar con nadie. Es complicado encontrar el jugador que buscamos porque el mercado nos limita a jugadores que estén en equipos españoles o extranjeros que estén en paro. Nos hemos puesto manos a la obra y ojalá podamos tener mcuhas alternativas para poder elegir bien".

Lo que sí que ha descartado Jorge Cordero es la posibilidad de repescar a Claudio Medina, que está cedido por el Elche en el Mirandés y ya lleva once goles en la presente temporada. "Claudio está llevando una evolución magnífica y hay que dejar que siga su evolución".

Cordero tampoco ha querido comentar nada sobre el reparto del dinero que ha dejado Sory Kaba y qué porcentaje va a cada parte (club, Hacienda, representante€). "Su marcha me deja tocado deportivamente. El tema del reparto ya es una cosa del club y no sé cómo está. Yo renové a Sory en verano y ahora sólo quiero saber qué límite salarial tengo para poder fichar otro delantero".

En cuantro al balance del mercado de invierno ha indicado que "he intentado seguir una línea coherente, que salieran los futbolistas que no jugaban y se han marcado todos (Zotko, Redru, Chuca, Francis y Provencio) menos Jony. A partir de ahí, hemos intentado traer jugadores de mayor nivel para que Pacheta pueda elegir mejor. El tiempo nos dirá si hemos acertado, pero hemos trabajado para que el equipo sea mejor. Hemos traído un portero de garantías (Edgar), dos centrales de experiencia (Dani Calvo y Olmo), un centrocampista fuerte y que da equilibrio (Karim Azamoum), dos futbolistas de banda como Nacho Gil y Alfred Planas y un delantero en el que creemos como es Carlos Castro. Lo que buscamos en el mercado de invierno es el rendimiento inmediato.

Por último, sobre la salida frustrada de Jony ha explicado que "hace tiempo le comunicamos al jugador que debía buscarse una salida, pero no ha llegado a un acuerdo con ningún equipo. El jueves por la tarde tuvo la posibilidad de ir a un equipo muy cercano, nosotros no le hemos puesto ningún problema ni económico ni deportivo".