Sory Kaba paga los cuatro millones de su cláusula para irse al Dijon de Francia

El Elche Club de Fútbol acaba de hacer oficial este jueves, a las 21.34 horas, que el delantero Sory Kaba ha depositado en LaLiga los cuatro millones de su cláusula de rescisión para marcharse al Dijon de la Primera División de Francia.

Después de un día intenso de negociaciones, el futbolista guineano va a cumplir su deseo de abandonar el conjunto ilicitano ante la importante oferta que había recibido de la entidad francesa. El Elche no estaba dispuesto a dejarlo salir, pero, al final, no ha podido hacer nada al pagar la clausula.

Ahora, al producirse esta operación en el último día del mercado de fichajes, el club ilicitano va a tener un plazo extra para poder incorporar un nuevo delantero.

El director deportivo de la entidad franjiverde, Jorge Cordero, ha explicado esta mañana, la situación de Sory durante la presentación oficial de Jesús Olomo que Sory Kaba tenía una oferta en firme de un equipo francés "le hemos dicho por activa y por pasiva que no, pero se quiere marchar. Lo entendemos, pero priorizamos la permanencia a la venta de ningún jugador".

El Elche no va recibir los cuatro millones porque su represante y el propio futbolista tienen repartidos el 50% de sus derechos. Por lo tanto, el club ilicitano va a recibir unos dos millones. Al haber pagado la cláusula de rescisión no se trata de un traspaso, por lo que la entidad franjiverde, en principio, no debe abonar nada a Eventos Petxina.

La intención del Elche era quedarse con Sory Kaba, que va a disputar este verano la fase final de la Copa de África y, posteriormente, llegar a un acuerdo con algún club para que se marchase cedido la próxima temporada con una opción de compra que ser haría efectivo en el mercado de invierno de 2020. De esta forma, el contrato con Eventos Petxina, que expira en noviembre, ya habría finalizado y el Elche recibiría el 50% del traspaso en lugar del 25%.