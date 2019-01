Sancionan con cuatro partidos al médico del Elche

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso impuesto una sanción de cuatro partidos de suspensión al jefe de los Servicios Médicos del Elche, el doctor César Quesada" tras ser expulsado por "protestar de forma ostensible y reiterada".

Según recoge el acta del encuentro entre el Elche y el Numancia, el doctor Quesada fue expulsado por protestar al árbitro asistente una decisión del colegiado de "forma ostensible y reiterada, estando en el túnel de vestuarios durante el descanso del partido".

El galeno franjiverde comenzará a cumplir su sanción en el encuentro frente al Oviedo, ya que el de este fin de semana contra el Reus no se va a disputar por la expulsión del conjunto catalán de la competición.De todas formas, no es ningún contratiempo grave porque el doctor Quesada va a poder seguir atendiendo a los futbolistas durante los entrenamientos de la semana y lo único que no se podrá sentar en el banquillo. En su puesto lo hará el doctor Paulino Vázquez, que ya lo ha hecho en numerosas ocasiones.

A pesar de ello, se trata de una importante sanción, aunque no afecta directamente ni a un futbolista ni a ningún componente del cuerpo médico.

Otras sanciones

Por su parte, el jugador del Cádiz Jairo izquierdo fue sancionado con dos partidos de suspensión, tras ser expulsado con tarjeta roja directa ante el Mallorca por "golpear con su brazo en la zona del cuello de un adversario sin estar el balón en disputa".

No fue la única sanción para el Cádiz que no podrá contar en la próxima jornada con el defensa argentino Marcos Mauro, que fue sancionado con un partido de suspensión, por la tarjeta roja directa que vio ante el Mallorca, así como con el entrenador, Álvaro Cervera.

El preparador del equipo gaditano fue sancionado con un encuentro de suspensión, tras ser expulsado a los 78 minutos por "encararse al entrenador visitante, recriminándole a voces y airadamente una acción previa de su equipo".

El jugador senegalés del Gimnástic de Tarragona, Ousseynou Thioune, fue sancionado con un encuentro de suspensión, tras ser expulsado por doble amonestación en el partido que enfrentó al equipo catalán con el Las Palmas.

Gonzalo Verdú también ha sido sancionado con un partido, pero este caso por acumulación de tarjetas, al igual que Esteban Burgos (Alcorcón), Rober Correa (Cádiz), Vicente Gómez y Carlos Fernández (Deportivo), Kike Márquez (Extremadura), Jack Harper (Málaga), Salva Sevilla (Mallorca) y Enzo Zidane (Rayo Majadahonda).