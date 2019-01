Cordero confía en el rendimiento inmediato de los nuevos fichajes del Elche

El director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, ha señalado este miércoles, durante la presentación de Carlos Castro, que confía en el rendimiento inmediato de los siete fichajes que ha realizado el club ilicitano en el mercado de invierno y no ha descartado en el día y medio que resta de plazo haya más salidas o entradas de jugadores.

"Con los fichajes buscamos rendimiento inmediato y, sobre todo, que encajen en la filosofía de este vestuario, que es algo muy importante", ha señalado Cordero a la vez que ha indicado que "después de una primera vuelta en la que hemos competido bien, creemos que con los fichajes potenciamos el equipo, tenemos más mimbres y aumentamos la competencia".

El máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad franjiverde no descarta "nada, ni salidas ni entradas" hasta que finalice el plazo este jueves a las doce de la noche y ha asegurado que estará atento a todo "lo que pueda mejorar el equipo", que ya ha incorporado a un portero, dos centrales, un centrocampista, dos extremos y un delantero centro.

El director deportivo ha admitido que está siendo un mercado invernal "intenso", ya que debe estar pendiente de "entradas, salidas y del límite salarial" y ha justificado la renovación parcial de la plantilla recordandor que "en verano nos quedamos con 17 jugadores de los que lograron el ascenso y tuvimos problemas con el límite salarial para poder dar de alta incluso a los fichajes".

Cordero ha desvelado que la salida del club de Daniel Provencio con destino al Ibiza puede ser inminente, mientras ha insistido en su deseo personal de que Benja Martínez se quede en la plantilla a pesar de las ofertas que ha recibido de equipos de Segunda B, aunque no ha descartado su marcha.

En cuanto a la no incorporación de Florentin Pogba, jugador que decidió no firmar por el club para jugar en el Atlanta United de la MSL de Estados Unidos tras estar a prueba durante una semana en Elche, el director deportivo ha indicado que el defensa franco-guineano le explicó que había recibido una oferta muy importante para su familia "que no podía rechazar". "Fue un palo para nosotros, pero no quería a un jugador a disgusto. Intenté moverme rápido y pudimos contratar a Jesús Olmo".

Por último, Jorge Cordero ha agradecido públicamente "las aportaciones del presidente y de los accionistas" para que el club tenga recursos económicos para acudir al mercado y poder reforzarse.

