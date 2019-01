El calvario de Satoca

Se está planteando dejar el fútbol.

Alejandro Satoca Borja (Elche, 3-1-1998), portero del Elche cedido en el Ontinyent, está viviendo un auténtico calvario y sus peores momentos como futbolistas. El meta ilicitano no ha jugado ningún partido en año y medio, acumula dos meses y medio sin cobrar y tiene una oferta del Salamanca CF UDS, pero el club valenciano no le deja marcharse.

Satoca, hundido moralmente, tiene que pedir dinero a su padre para poder ir todos los días a entrenar y está perdiendo la ilusión por el fútbol, planteándose, incluso, la retirada.

El representante del jugador, Rodrigo Lobelle, considera que «siempre es más importante la vida de una persona que cualquier club. Es más un tema humano que futbolístico. Satoca no ha jugado ningún partido en el tiempo que lleva en el Ontinyent, no cobra y no puede reclamar hasta que nos transcurran tres meses de impagos. Puede ir a jugar a Salamanca, donde le ofrecen sueldo y casa, pero no le dejan».

Han hablado con el club, incluso con el Elche, pero no encuentran una solución. «Antes de Navidad lo comentamos con el entrenador (Vicente Parras) y con el director deportivo y nos dijeron que entendían la situación y que no le iban a poner ninguna traba para salir. Sin embargo ha pasado un mes y se ha producido todo lo contrario. El Elche está de acuerdo con que salga, entiende que es una situación difícil para el chaval, pero, al mismo tiempo. nos dice que tienen firmado un contrato de cesión y no pueden hacer nada»

Por su parte, el técnico del Ontinyent, Vicente Parras, explica que «me duele la situación porque es un chaval al que aprecio. Tenemos un lío importante en Ontinyent porque no manda nadie y no se pueden dar bajas. Estamos esperando a ver si entran otras personas que solucionen el problema. Todos estamos sin cobrar y nos está costando dinero».

El entrenador ilicitano señala que «siempre he mantenido lo mismo. Si Satoca quiere salir no le vamos a poner ningún problema, pero primero me tienen que traer otro portero porque nosotros no tenemos filial y el juvenil está en Regional. No puedo quedarme solo con Craviotto. Desde que nos dijo que se quería marchar, estamos tratando de firmar otro guardameta sub'23 y, si mañana viene, le abriremos las puertas a Satoca. Hemos tenido la oportunidad de fichar un par de porteros, pero están en la misma situación, si sus equipos no encuentran sustitutos, no los dejan salir. Entiendo que quiera marchase, pero cada uno defendemos nuestra posición. Ojalá haya pronto una nueva directiva en el Ontinyent, podamos fichar a un portero y Satoca se pueda ir. Pero, hasta entonces, no lo puedo permitir», señala Parras.