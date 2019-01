Manuel Sánchez: "Estamos haciendo méritos para llevar más puntos"

Manuel Sánchez ha sido el jugador de la plantilla del Elche encargado de atender a los medios de comunicación este jueves. El centrocampista cordóbes ha señalado que no encuentran explicación al hecho de no conseguir buenos resultados a domicilio. "Sabemos que la Segunda División es así y los equipos se hacen fuerte en su casa. Nosotros siempre planteamos los partidos de la misma manera, para intentar sacar los tres puntos, pero a domicilio no estamos teniendo la misma fortuna que en el Martínez Valero".

El jugador del Elche no considera que al conjunto ilicitano le faltara ambición frente al Granada. "Fuimos al campo del líder y planteamos el partido de una manera. Igual en la primera parte el juego no se hizo como esperábamo y nos fuimos al descanso con dos goles en contra encajados a balón parado y en ese tipo de jugadas es en la que hay que mejorar".

Manuel Sánchez reconoce que cuando no se logra la victoria el ambiente en el vestuario es distinto. " Cuando vienes de ganar, ves las cosas de forma más positivas, pero estamos con fuerza y con ganas porque cada semana es un mundo y ya estamos pensando en el partido frente al Numancia que jugamos frente a nuestra afición". Sobre el conjunto soriano ha comentado que "es un rival contrastado en la categoría, con futbolistas que saben lo que es la Segunda División. Será un partido bonito en el que los dos nos jugamos mucho".

El centrocampista no quiere pensar en que la permanencia tenga que pasar por sacar adelante los partidos del Martínez Valero. "No pensamos en si sacaremos más puntos en casa que fuera. Solo estamos centrados en el encuentro frente al Numancia para conseguir los tres puntos. Planteamos los partidos para ir a competirle a todos los equipos en su casa. Cuando fuimos al campo Rayo Majadahonda salió la manera de jugar que entrenamos y el resultado fue favorable. Tú planteas los partidos de una manera, pero los rivales también juegan y es complicado".

A nivel personal, el futbolista jienense rinde mejor jugando como único pivote defensivo. En los últimos partidos Pacheta ha apostado por dos mediocentros con la incorporación de Xavi Torres. Manuel Sánchez asegura que se adapta a cualquier sistema. "Yo estoy jugando de pivote, es una posición que me gusta en la que he jugado mucho tiempo y en la que me encuentro muy a gusto. Pero si hay que jugar con dos, lo que haga falta porque siempre pongo mi alma a disposición del entrenador y del equipo para como mejor se planteen los partidos".

Cuando se le ha incidido en los problemas a balón parado, el futbolista cordobés ha comentado que "son situaciones que se dan en los partido. Un día por una marca en defensa, otra por una jugada ensayada del rival. Por mucho que lo entrenes no sabría dar una explicación. Debemos intentar hacernos más fuertes en ese tipo de jugadas y si vemos que de la manera que marcamos no está saliendo como esperamos, intentaremos hacerlo de otra manera".

El centrocampista ha reconocido que después del ascenso había una gran unión en el vestuario, pero, a pesar de los cambios que ha habido en la plantilla, destaca el buen ambiente. "Los ascensos unen mucho y hay un buen grupo. La gente que viene sabe a lo que viene y el director deportivo, aparte del tema deportivo, lo primero que mira es la persona que mete en el vestuario. La unión es importante y se le está dando valor. Hay que buscar la fortaleza en el grupo y sacarlo todo adelante".

Por último, Manuel Sánchez ha comentado que van a "intentar" mejorar los números de la primera vuelta que ha dejado al Elche fuera de los puestos de descenso, pero, al mismo tiempo, ha recordado que "el objetivo sigue siendo el mismo: sumar los 50 puntos que nos den la permanencia. Estamos haciendo méritos para sacar más puntos y tenemos la confianza de que cumpliremos con el objetivo. Está claro que vamos a sufrir, pero hay que estar unidos y remar por el mismo camino para que sea más fácil. Hay que ser cautos porque las ligas son muy largas y nadie consigue los objetivos en enero. Hoy puedes ser muy malo, pero ganas dos partidos y miras otros objetivos. Hay que ir partido a partido e ir sumando y, al final de temporada, ya haremos una valoración más exacta".