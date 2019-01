Pacheta: "Tenemos que mejorar a balón parado"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, José Rojo "Pacheta" terminó enfadado el partido en Granada que el conjunto ilicitano perdió por 2-1 "porque tuvimos la posibilidad de hacer algo grande en el campo del líder y no lo hicimos" y asegura que deben "ajustar mejor en el balón parado. Somos grandes y fuertes y terminé enfadado porque somos mejores en esas situaciones y nos ganaron con dos acciones a balón parado". A pesar de ello, el técnico franjiverde valora el esfuerzo de sus futbolistas: "Jamás estaré defraudado con estos chicos y con esta entidad, porque lo dan todo".

Para el entrenador burgalés "en la primera parte nos costó ajustar y apretamos mal, pero el Granada no nos hizo ocasiones claras de gol. Tuvo dos a balón parado y lo pagamos, aunque es verdad que tuvieron dos balones a los palos y alguna situación de ataque Sin embargo, en el segundo tiempo tuvimos la valentía que pedíamos en la primera parte y más llegada, con el riesgo que ello suponía. Tuvimos situaciones para haber empatado encuentro".

Pacheta insiste en que "tenemos que mejorar en las jugadas a balón parado. Me llevé la sensación de que estamos sufriendo en exceso en ese tipo de acciones" y se queda con el lado positivo como fue "la reacción del equipo ante el líder en su estadio.En la segunda mitad fuimos el equipo de nivel que buscamos, pero es como la manta, si te abrigas muchos, dejas los pies al aire".

Sobre la apuesta de Karim Azamoum en lugar de Javi Flores en el once inicial, el técnico franjiverde explica que "Karim hizo un partido fantástico con y sin balón, como Manuel Sánchez y Xavi Torres. Tuvimos muchas llegadas por fuera, pero el último pase no fue bueno y no fuimos contundentes en el área contraria. Tuvimos suficientes acciones para haber empatado. Felicito al Granada por su partido, sabíamos su tipo de juego y lo fuertes que son y te pasan por encima en algunos momentos".

A pesar de la derrota, Pacheta advierte de que "estamos vivos y vamos a seguir empujando", y destaca las buenas actuaciones que está teniendo Edgar Badia en sus dos primeros partidos con el Elche. "Es un portero que lleva los tres últimos años jugando más de cien partidos en Segunda División y sabemos que nos podía dar esto".

Por último, sobre el arbitraje, el técnico del Elche indica que "en el cómputo global, el arbitraje fue fantástico. El árbitro supo dominar el partido y no se le fue en ningún momento, pero creo que debió alargar más por las pérdidas de tiempo".