Manu: "La segunda vuelta va a ser más complicada"

Manu Rodríguez, que fue el sustituto de Juan Cruz en el lateral izquierdo en el partido que el Elche Club de Fútbol perdió en Granada (2-1) frente al líder, avisa de que la parte baja de la clasificación está muy apretada y que la "segunda vuelta será más complicada. Lo sé por experiencia y nadie se puede despistar " No obstante, asegura que "el vestuario está concienciando, no nos podemos confiar y hay que seguir".

El veterano futbolista gallego lamenta que el conjunto ilicitano ofreciese dos caras muy diferentes en el estadio de Los Cármentes. "En el primer tiempo nos costó tener más el balón ylas jugadas de estrategia mataron un poco el partido. Sabíamos que en ese tipo de acciones nos podían crear peligro. La segunda parte fue totalmente distinta, tuvimos opciones para empatar e incluso para algo más. Hay que aprender de estos errores", señala el defensa franjiverde.

En la búsqueda de una explicación entre la diferencia del primer tiempo y el segundo Manu indica que "Quitando las dos jugadas de estrategia y que nos faltó un poco más tener balón, no estuvimos tan mal en los primeros 45 minutos y tuvimos alguna ocasión, En la segunda, no teníamos nada que perder, nos fuimos hacia arriba, marcamos el penalti, tuvimos el remate al poste de Sory y algún centro más. Hay que quedarse con lo que hicimos esta segunda parte y seguir trabajando".

El gallego también lamenta que el Elche no pudiera aprovechar el partido frente al Granada para aumentar la ventaja con los puestos del descenso. "Sabiendo los resultados y que no teníamos nada que perder en el campo del líder, teníamos un buen escaparate. Pero hay que quedarse con la segunda parte, pero también sobre todo con los errores, dimos la cara y fue una pena no sumar nada".

Por último, sobre su regreso al equipo titular Manu indica que "estoy contento por volver a jugar, llevo trabajando tiempo para volver al once y así seguiré para coger confianza".