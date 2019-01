«¿El líder? Vamos a ser valientes en Granada, tenemos energía»

Con la tranquilidad que supuso la victoria ante el Nàstic y escalar puestos en la clasificación, el Elche visita este lunes (21.00, GOL) al Granada, líder de la categoría y un escollo muy complicado con el que se topa el conjunto de Pacheta en su intento por poner tierra por medio con los puestos de descenso. El técnico franjiverde es consciente de la dificultad del choque pero tiene claro que su equipo saldrá a por los tres puntos y que no tiene intención de poner como excusa las numerosas bajas.

Pacheta elogió a su rival en la rueda de prensa de ayer y aseguro que el equipo será valiente. «Si el Granada va líder, es por algo. Tiene buenos jugadores, mucho desborde, es fuerte y tiene con un control de pase fantástico. Nosotros somos capaces de hacer frente a todo el mundo y vamos con la moral alta. Competimos todos los días. No le damos la espalda a ningún partido, incluso cuando salimos goleados. Hemos tenido más minutos buenos que malos, pero los malos los pagamos caro», afirma el técnico del Elche. «Estamos en condiciones para plantear un partido duro. Lo preparamos con la energía para ir a ganar. Luego, el empate puede ser bueno, pero vamos a ser valientes. En esta competición,es muy difícil ganar fácil porque todos los equipos son de nivel alto. Debemos tener la ilusión de ir a ganar», expresó Pacheta.

El entrenador no quiere que el equipo se fije en que el rival es el líder de la categoría y sí plantear un partido para conseguir los tres puntos. «Vamos a seguir siendo valientes tal y como hemos trabajado todos los días. Pero el rival juega y te genera más dificultades de las que has podido prever. Eso genera que pierdas los partidos, que el rival ha sido mejor que tú y no estás al nivel que has podido prever. Pero tengo todo que perder siempre en todos los partidos. Siempre hay tres puntos en juego, aunque hay más importancia contra rivales directos. Jugar frente al Granada no debe aflojarnos ni excitarnos en exceso. No por haber ganado debemos estar más relajados en este partido».

En cuanto a las jugadores tocados, Pacheta afirmó que «Nino ha entrenado con bastante normalidad y creo que estará para la causa. Tenía una pequeña rotura en el músculo oblicuo. Esta semana está bastante mejor. Javi Flores e Iván Sánchez han entrenado sin molestias. Todos los que tenían pequeñas molestias han entrenado con normalidad y creo que estarán para la causa el lunes».

Sobre la más que probable salida de Pogba, el técnico franjiverde informó de la situación: «El tema de Pogba es muy complicado por lo que nos puede computar en el límite salarial. Estamos pendientes del mercado para intentar traer algún jugador que pueda jugar en varias posiciones. Estamos centrándonos en la parte de atrás. Estamos abiertos al mercado, como con Edgar Badia. Si creemos que nos mejora, vamos a traer. Luego, veremos si es lo que preveías o no. Eso te lo da el tiempo. Pero debo agradecer el esfuerzo del club. No es fácil. Ha tenido que poner mucho dinero para traer a estos cuatro jugadores. Lo que no quiero es generar incertidumbre en el vestuario ni en nadie en estos momentos».

«Hay que cuidar este grupo porque en un equipo como el nuestro, humilde, el éxito lo da la fortaleza del grupo», explicó el burgalés, quien confió en que tras las incorporaciones el Elche realice «mejor segunda vuelta que lo primera».

«Estamos poniendo los mimbres para que salga mejor. Hemos traído experiencia y en eso hemos ganado ya seguro», concluyó el técnico del Elche.