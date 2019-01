Pogba se aleja, Benja se queda

Cordero frena la salida del delantero: «Es importante para el grupo, juegue o no juegue».

El mercado de fichajes de invierno ha rebasado su ecuador y el Elche, después de cuatro incorporaciones (Nacho Gil, Dani Calvo, Edgar Badía y Karim Azamoum), continúa intentando que LaLiga le permita ampliar su límite salarial para terminar de reforzar la plantilla. El objetivo es intentar firmar, sobre todo, un central y si, al final, hay fumata blanca desde Madrid buscar un delantero y un extremo izquierdo, aunque no son necesidades tan perentorias.

Otra de las posibilidades para poder aumentar la masa salarial son las salidas. De momento solo se ha marchado Zotko, pero en la entidad franjiverde confían en poder llegar a un acuerdo con Redru, Chuca, Jony y José Juan para que abandonen la plantilla en enero.

Quien no va a salir, salvo sorpresa, es el delantero Benja, a pesar de la insistencia del Hércules.

El director deportivo, Jorge Cordero, recordó ayer que «solo queda una ficha libre y el límite salarial está a cero, por lo que, de momento, no me puedo plantear e ilusionar con nuevos fichajes». No obstante, no descarta realizar más incorporaciones. «El presidente está realizando gestiones con LaLiga, hay que tener paciencia, esperar las salidas y hasta el 31 de enero vamos a seguir trabajando para poder contar con la mejor plantilla posible para los últimos cinco mees de competición».

Mientras tanto, Cordero tiene varios nombres sobre la mesa a la espera de movimientos:



Florentine Pogba

Su último sueldo fue 500.000 euros y dificulta la operación

Florentine Pogba es el central elegido para reforzar el centro de la defensa. Pacheta y Cordero ya han dado el visto bueno para incorporarlo. Pero el problema radica en su alta tasación por parte de LaLiga. En el actual mercado de invierno y a diferencia del verano, para evitar problemas, LaLiga ha determinando unos parámetros que permiten, a través de una regla matemática, determinar el valor de los futbolistas. Estos se aplican en función de sus sueldos de los dos años anteriores, de si ha jugado en Primera División o a participado en competición europea. Las cantidades también se pueden rebajar si los jugadores están sin equipo y llevan varios meses sin jugar. En el caso de Florentine Pogba, su último club fue el Gençlerbirligî de la Primera División de Turquía y, además, disputó la Europa League. Su sueldo rondaba los 500.000 euros, por lo que su tasación es muy alta, con la nueva norma no hay posibilidad de negociar y ello hace «muy complicado» su fichaje, reconocen desde el club ilicitano. Ante esta situación, la dirección deportiva ya se está planteado buscar otro central que sea más asumible.



Benja

Importante fuera y dentro del terreno de juego

Benja era uno de los futbolistas que podía salir en el caso de que llegase otro delantero. El atacante catalán era objeto de deseo, principalmente, de Hércules y Racing de Santander, entre otros equipos punteros de Segunda B. Los cántabros han fichado a David Barral y los alicantinos a Jona. No obstante, el Hércules seguía y sigue esperando la posibilidad de firmarlo. Pero Jorge Cordero se encargó ayer de disipar todas las dudas y frenó su salida. «Como director deportivo y si es decisión mía, Benja se tiene que quedar sí o sí por lo que nos puede dar. Es un jugador importante, uno de los capitanes de la plantilla y un futbolista importante para el vestuario. Por delante siempre está el grupo y el buen ambiente que se generó la temporada pasada para conseguir el ascenso y Benja es un jugador importante, juegue o no juegue».



Redru

Fabril o Racing de Santander, posible destino

Quien sí que va a salir con toda seguridad es el lateral izquierdo Redru. El Elche estaba ayer a la espera de la contestación del Betis, club al que pertenece, para terminar de cerrar su destino. Varios equipos, entre ellos Racing de Santander, Burgos y Fabril han puesto mucho interés por el joven jugador sub'23. Su salida podría quedar cerrada entre hoy jueves y mañana viernes y cántabros y gallegos son los que más opciones tienen de hacerse con sus servicios.



Chuca

Todo apunta a que regresará al Villarreal B

Chuca fue uno de los futbolistas, junto a Gonzalo Villar, que más ilusión desató el pasado verano. Pero el centrocampista de Jacarilla no ha cumplido con las expectativas y ha perdido, totalmente, la confianza de Pacheta. Es otro de los que tienen la puerta de salida abierta de par en par. Pertenece al Villarreal y todo hace indicar que volverá al filial amarillo, que es el actual líder del grupo III de Segunda División B, y que está intentando conseguir el ascenso a Segunda, del que le privó el Elche la temporada pasada en la eliminatoria final del «play-off».

Jony Ñíguez

El club trata de convencerle para que salga cedido

Jony Ñíguez no quiere abandonar el Elche, a pesar de que no cuenta para nada para Pacheta y es el futbolista de la plantilla que menos ha jugado en la Liga, con sólo un minuto. Le ha costado mucho llegar al equipo de su ciudad y no quiere abandonarlo. Sin embargo, desde el club ilicitano están intentando convencerle para que salga cedido en el mercado de invierno, pueda tener minutos en un conjunto de Segunda B y la temporada próximo volver para tratar de convencer al entrenador que haya. En la entidad franjiverde confían en que, al final, acepte esta alternativa y pueda ayudar a liberar masa salarial.

José Juan

El Atlético Baleares insiste en su fichaje

José Juan está viviendo una auténtica pesadilla en la presente temporada. Cuando perdió la titularidad quedó «tocado», pero después de la llegada de Edgar Badía tenía la moral por los suelos porque sabía que no iba a jugar más y que se convertía en el tercer portero. El Atlético Baleares, tras romper con Rubén Miño, está insistiendo mucho en su fichaje. El futbolista y su esposa están analizando la situación porque tampoco querían mover a sus hijos del colegio a mediados de curso. Pero, al final, tal y como está la situación, es consciente de que su etapa en el Elche ha finalizado, a pesar de que la campaña pasada fue uno de los héroes del ascenso.



Provencio

La lesión de Gonzalo Villar le va a ayudar a continuar

Provencio era otro de los jugadores que el club ilicitano no veía mal que pudiera salir porque liberaría masa salarial. A pesar de ser un habitual en las convocatorias, apenas está jugando. Sin embargo, la lesión de Gonzalo Villar, que estará cerca de tres meses de baja, le va a ayudar a continuar. No obstante, el futbolista madrileño sabe que es el cuarto o quinto centrocampista y que por delante tiene a Manuel Sánchez, Xavi Torres, Karim Azamoun y a Javi Flores.