El filial adelanta su partido ante el Villarreal a este viernes

El Ilicitano recibe mañana viernes, a partir de las cuatro de la tarde, en el campo Díez Iborra, la visita del Villarreal C. El club ilicitano solicitó adelantar el encuentro con el objetivo de que el terreno de juego esté en las mejores condiciones y no se encuentre muy desgastado debido a los diferentes partidos que se juegan el fin de semana en esta instalación municipal. El filial amarillo, como también entrena por la mañana y no tiene problemas de trabajo de sus jugadores, como ocurre con otros rivales, ha accedido a la petición.

El conjunto de Fidel Martínez, que continúa con un punto de ventaja por encima del descenso, tratará de dar un salto en la clasificación ante un Villarreal B, que es noveno, con 29 puntos, once más que los franjiverdes.

El filial del Elche podrá contar con toda la plantilla, una vez que se ha recuperado Óscar Gil. Manu Palma y Miguel Ballesteros, los dos fichajes del mercado de invierno, ya debutaron la pasada jornada frente al Torre Levante. Adrián Real se marchó al Jumilla B, de la Tercera División murciana; y Luis Maestre cerró ayer su incorporación al Hércules B, de Preferente.

El Ilicitano lleva toda la temporada coqueteando con el descenso, pero, casi siempre, se ha mantenido con un punto por encima de los tres últimos clasificados. El juego del filial merece más premio e intentarán ganar al Villarreal C.