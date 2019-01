Alexander: "En el Huesca y con Venezuela he estado mejor que con el Elche"

Alexander González ha sido el futbolista de la plantilla del Elche encargado de atender este jueves a los medios de comunicación. El lateral derecho venezolano ha aprovechado la lesión de Tekio para hacerse con un puesto en el equipo titular y, al final, se ha ganado la confianza de Pacheta en los últimos encuentros.

A pesar de ello, el exjugador del Huesca asegura que todavía no se ha visto su mejor versión. "Uno siempre quiere aportar más cosas y progresar. Arrastré algunas lesiones cuando llegué, pero ya forman parte del pasado. Lo que intento es sumar minutos y generar más confianza para estar mucho mejor. Soy autocrítico y tanto en el Huesca y como en la selección de Venezuela he estado mucho mejor que ahora".

Alexander ha valorado de forma positiva la primera vuelta de la Liga para el Elche. "La Segunda División es una categoría complicada y muy larga. Considero que hemos hecho una gran primera parte, más allá de que estuvimos limitados en cuanto a jugadores. Estamos comprometidos para lograr el objetivo principal de superar los 50 puntos. Hemos comenzados la segunda parte de la mejor manera y en muchos aspectos hacemos cosas positivas para ganar, pero en varias ocasiones lo hemos perdido y se han escapado las victorias".

El lateral derecho franjiverde ha asegurado que el último triunfo ante el Nàstic es "un extra". "Cuando ganas siempre hay más alegría a nivel personal y grupal a la hora de trabajo", y de cara al choque del lunes frente al líder Granada ha indicado que "es un rival. Es evidente su posición en la clasificación y su juego, pero nosotros saldremos igual que en partidos anteriores con la intención de sumar y para ello estamos trabajando esta semana".

El futbolista venezolano daría por buen el empate. "oEn Segunda División, todo lo que puedas traer a casa siempre puede ser positivo. Ya sea tres o un punto.Pase lo que pase, el equipo está jugando bien y somos un grupo humano para batallar contra cualquier equipo fuera de casa. Así nos enfrentaremos a un Granada que viene bastante bien, pero nosotros venimos de ganar e intentaremos traernos algo positivo".

El jugador del Elche espera poder seguir asentándose en la titularidad. "Jugar siempre es importante. Aquí todos vamos en una línea de trabajo para poder ayudar al equipo. Sin embargo, está claro que cuando tienes continuidad te genera muchas cosas positivas, como la confianza", y sobre si se encuentra más cómodo jugando de carrilero con una defensa de tres centrales y de lateral más puro con una zaga de cuatro ha comentado que "jugar en la banda me trae mejores sensaciones. Tanto de extremo como de lateral. De lateral, me encuentro de mejor, tengo más contacto con el balón y mucha más participación en aspectos ofensivos y defensivos. Con línea de tres, estoy más abierto y tengo más recorrido, pero es indiferente. Lo importante es jugar y tener confianza".

Alexander podría perderse el final de temporada si es convocado con la selección de Venezuela para disputar la Copa América. "Lo doy todo por mi país y rechazar la convocatoria es complicado. Siempre es una toma de decisiones complicada. Disfruto del día a día y no quiero pensar en el futuro, más allá de que puedo ir o me puedo quedar. Si mi equipo o mi selección me necesita, intentaré tomar la decisión correcta para no perjudicar a nadie. La Copa América empezara en junio y la concentración se iniciará un mes antes, espero que para antes hayamos conseguido ya la permanencia con el Elche".