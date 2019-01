Karim Azamoum: "El proyecto del Elche me convenció, es un gran club"

Karim Azamoum ha sido presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol, a pesar de que ya jugó sus primeros minutos como franjiverde el pasado frente al Nàstic. El centrocampista francés, que mañana cumple 29 años, llega cedido por el Cádiz y ha explicado que aceptó la oferta del conjunto ilicitano "porque no estaba jugando mucho, la liga española es bueno y, ahora espero jugar más en el Elche. Es un proyecto que me ha convencido y un buen club, con mucha historia, que hace poco estaba en Primera División y tiene un gran estadio".

Karim ha asegurado que físicamente está "bien", aunque, lógicamente necesita coger ritmo de competición que espera "coger rápido con los entrenamientos y los partidos".

El nuevo mediocentro franjiverde quiere pasar página a las pocas oportunidades que tuvo en el Cádiz. "Son cosas del fútbol. Llegué con mucha ambición, pero no jugué bien. En Copa sí que lo hice y bien, pero no tuve más oportunidades. Ahora sólo pienso en el Elche y en ayudar a mi nuevo equipo. No pienso en el pasado, sólo que quiero trabajar mucho en el Elche".

Karim Azamoun debutó con una victoria frente al Nàstic. "Estoy muy contento porque el equipo ganó. Es importante porque con victorias es mejor la adaptación y hay mayor alegría en el vestuario. Ayudé defensivamente para mantener el 1-0 y espero lograr muchos más triunfo con el Elche".

Karim se define como un futbolistas "de mucha actividad. Me gusta atacar y defender y hacer un gran esfuerzo para el equipo. Necestio correr, jugar y trabajar", y no descarta colaborar, también, en labores defensivas y marcar goles. "En todas mis temporadas como profesional he marcado goles. Me gusta ayudar en la faceta ofensiva y ser un futbolista equilibrado porque no puedes llegar todas las veces arriba y hay que quedarse también para defender".

Sobre su relación en los primeros días con Pacheta ha comentado que "el trata ha sido muy bueno. Da mucha energía a los jugadores, es un entrenador dinámico que ayuda a los futbolistas. Los primeros días han sido muy bueno y da mucha energía al vestuario".

Sobre las diferencias que ha notado entre el fútbol francés y el español ha indicado que "creo que en Francia hay más intensidad e impacto y en España hay más calidad con el balón, pero es difícil la comparación, depende también de los entrenadores y de los jugadores".

Por último, Karim Azamoun ve al Elche salvando la categoría y mejorando en la segunda vuelta del campeonato. "Contamos con un buen grupo, con mucha calidad. En Segunda División hay pocas diferencias entre los equipos. Con el Cádiz estuvimos abajo, ganamos cinco partidos y fuimos hacia arriba. Pienso que el Elche puede ir hacia porque hay un grupo con mucha calidad con y sin balón".