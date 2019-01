Cordero cierra la puerta a la salida de Benja

El director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, ha asegurado este miércoles que en sus planes no entra la posibilidad de que Benja abandone el club ilicitano durante el mercado de invierno, a pesar del interés insistente del Hércules.

El máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad franjiverde ha señalado que "si la decisión la tengo que tomar yo, como director deportivo, Benja se tiene que quedar sí o sí. Es un futbolistas que nos puede dar muchas cosas, es un jugador importante dentro de la plantilla y uno de los capitanes. Además, el grupo también es importante y está por delante. Benja es un futbolista importante para nosotros, juegue o no juegue".

Sobre la llegada de posibles fichajes, debido a que se ha gastado todo el límite salarial que amplió LaLiga en el mercado de invierno, Jorge Cordero ha indicado que "ahora mismo sólo hay una ficha libre y el límite salarial es cero. Por ello, no me puedo plantear e ilusionarme con fichajes". De todas formas no renuncia a realizar alguna incorporación más. "Hay que tener paciencia y esperar también a las salidas. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora y tenemos de plazo hasta el día 31 para intentar tener la mejor plantilla posible para los últimos meses de competición".

Uno de los fichajes que podría concretar si LaLiga otorga el permiso es el del central Florine Pogba. "La decisión, tanto del míster como mía, es que se trata de un jugador que nos puede ayudar. El presidente está realizando gestiones para ver si puede ser inscrito porque con la nueva reglamentación hay muchos varemos y variables para tasar al futbolista en función de que de Liga viene, si lleva tiempo sin jugar y demás. Estamos a la espera de noticias para saber cómo queda todo".

Cordero también se ha referido a las salidas de Redru y Chuca "dependen también de sus clubes de pertenencia (Betis y Villarreal). Y sobre la posibilidad de que el portero Francis Uzoho pida marcharse para poder tener minutos y no quedarse en el banquillo porque tiene la fase final de la Copa de África en el horizonte, el director deportivo ha señalado que "tenemos tres porteros y si uno pide salir que venga a hablar conmingo. Yo no tengo ninguna noticia sobre que Francis quiera marcharse y Carmelo del Pozo (director deportivo del Deportivo de La Coruña al que pertenece Francis" tampoco me ha comunicado nada al respecto", ha concluido Cordero.