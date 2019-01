Tres operaciones en un mes

El 19 de diciembre fue intervenido Borja y Neyder la pasada semana.

La mala suerte se está cebando con el Elche en forma de lesiones. Si el pasado 19 de diciembre fue operado el extremo izquierdo Borja Martínez y el pasado miércoles fue el central colombiano Neyder Lozano quien pasó por el quirófano, hoy le toca el turno al centrocampista Gonzalo Villar.

El joven jugador murciano se va a someter a una artroscopia para evaluar la rotura del menisco interno y fractura de cóndilo externo de su rodilla izquierda, que sufrió en el encuentro de hace dos jornadas disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.

Gonzalo Villar visitó ayer por la tarde al doctor Ripoll y tras la exploración de su rodilla se confirmó que esta mañana va a ser intervenido para intentar solucionar, lo antes posible, sus problemas en la rodilla. En un primer momento, al futbolista franjiverde se le diagnosticó un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla y se apostó por un tratamiento conservador colocándole una ortopedia. Pero, finalmente, los médicos han optado por la operación para encontrar una solución definitiva y no complicar las cosas.



El murciano está animado



El propio jugador ya tiene el ánimo hecho, aunque hasta que hoy no sea intervenido no se conocerá el periodo que deberá permanecer de baja. «Voy a tener que pasar por el quirófano para saber el alcance definitivo de mi lesión. Ya mentalizado y con todos los ánimos para recuperarme enseguida y poder seguir haciendo lo que más me gusta», escribió en su cuenta de Twitter.

La operación se llevará a cabo en Sport Clinic Ripoll y De Prado Centro Excelencia FIFA de Murcia a cargo de los doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado, con la supervisión del jefe de los Servicios Médicos del club ilicitano, el doctor César Quesada.

Los prestigiosos médicos murcianos ya intervinieron el pasado 19 de diciembre a Borja Martínez de una rotura parcial del menisco interno y del menisco externo de su rodilla izquierda, que también tenía afectados los ligamentos.

El extremo alicantino se encuentra en plena fase de recuperación que va a durar entre tres y cuatro meses, por lo que hasta el mes de abril no va a poder volver a los terrenos de juego.

En el caso de Neyder Lozano, el central colombiano fue operado de una rotura parcial del tendón del aductor medio de la pierna izquierda, que también sufrió en el encuentro en Santa Cruz de Tenerife. El defensa estará diez semanas de baja y su vuelta está prevista para finales del mes de marzo.

Pacheta lamenta que las lesiones hayan llegado de forma consecutiva. «En once meses que llevo como entrenador del Elche no habíamos tenido ninguna lesión grave y ahora tenemos tres. Son todos futbolistas menores de 25 años y el club está haciendo un esfuerzo terrible para incorporar jugadores que sustituyan a los lesionados», comentó.

En ese sentido, Dani Calvo, que llegó antes del contratiempo de Neyder Lozano, está ocupando el puesto del colombiano en el centro de la defensa; mientras que Nacho Gil se desenvuelve en la posición de extremo izquierdo en la que estaba jugando antes de lesionarse Borja Martínez.