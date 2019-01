Iván Sánchez: "El Elche va a ir a más en la segunda vuelta"

Iván Sánchez , autor del gol de la importante victoria del Elche frente al Nàstic de Tarragona, está convencido de que el conjunto ilicitano, que ha cerrado la primera vuelta de la Liga en el puesto décimo tercero, fuera de la zona de descenso y con tres puntos de ventaja sobre los cuatro últimos clasificados,va a ir a más en la segunda parte del campeonato, que comenzará la próxima jornada en Granada ante el líder, el lunes 21 de enero, a las nuevo de la noche, en el estadio de Los Cármenes. .

"Creo que el equipo va a ir a más en la segunda vuelta. Los refuerzos que han venido nos van a ayudar mucho", señaló el jugador jienense tras el encuentro frente al cuadro catalán.

El extremo franjiverde destaca el hecho de que el cuadro de Pacheta tenga hasta nueve rivales por detrás en la clasificación, a pesar de la tremenda igualdad que hay en la clasificación. "Cuantos más equipos haya por debajo, mucho mejor", señaló.

No obstante, Iván Sánchez destaca la importancia que tiene ganar partidos y la diferencia que existe con no hacerlo. "Para estar lo más tranquilos posibles hay que sumar de tres en tres".

El futbolista jienense está jugando en los últimos encuentros con unas molestias ocasionadas por una fisura en las costillas tras un golpe sufrido ante el último partido de 2018 frente al Almería. A Tenerife no pudo viajar porque no se encontraba en plena forma, mientras que en el choque frente al Nàstic volvió a recibir un golpe y tuvo que ser sustituido por el debutante Karim Azamoum, en el minuto 72. El futbolista del Elche está en manos de los médicos y de los fisioterapeutas y recuperadores para intentar llegar bien a los encuentros. Incluso Pacheta afirmó que, aunque no está a tope, cuando Iván Sánchez se encuentra en unas mínimas condiciones para jugar lo va a hacer "porque es probablemente el futbolista más bonito de ver en Segunda División".

En cuanto a su buen momento goleador, ya que suma tres tantos en las últimas jornadas, el extrema explica que el mérito es de los compañeros, que se lo ponen fácil. ""Estamos teniendo transiciones rápidas y eso me permite tener uno contra uno con el lateral", explicó Iván Sánchez, quien insistió en la necesidad de que el Elche convierta el estadio Martínez Valero en un fortín para conseguir el objetivo.

Por último, Iván Sánchez admite la dificultad del partido de la próxima jornada ante el Granada, "uno de los mejores de la categoría", pero afirmó que el Elche "intentará llevarse los tres puntos" porque fuera de casa se sienten bien.