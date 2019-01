«Match-ball» por el descenso para el Ilicitano en su visita a Orriols

Final anticipada para el Ilicitano de Fidel Martínez, que disputa esta tarde (16.00, Orriols) ante el Torre Levante una vital jornada para poner tierra de por medio con la zona de descenso.

El equipo franjiverde, que no conoce la derrota desde hace un mes, pero que acumula tres empates consecutivos visita a un Torre Levante con un punto menos. Los valencianos, situados un puesto por debajo del filial ilicitano, no pierden desde el 24 de noviembre y busca continuar su particular escalada.

Esta tarde debutarán los dos fichajes invernales del Ilicitano: el delantero Manu Palma, ex del Eldense, y el mediapunta Miguel Ballesteros, ex del Juventud Torremolinos malagueño.