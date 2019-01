«Si cargo de más la cabeza del jugador, sale por los aires»

El sheriff ablanda el látigo y aparta los cálculos contra reloj. La Liga es larga y Pacheta lo sabe, también que el partido de mañana (20.00, Martínez Valero) es una oportunidad inmejorable para frenar el ímpetu de un Nàstic respondón, pero que todavía es el farolillo rojo. El Elche se asoma tímidamente al peligro y busca algo de oxígeno tras haber cosechado sólo una victoria en los últimos nueve partidos.

La coyuntura no zarandea a un Pacheta que ayer rehuyó presionar de más a su plantilla, pese a admitir la trascendencia del choque ante el club tarraconense: «Sé que son partidos importantes, de compromiso total y muy duros, pero como cargue en exceso durante toda la semana la cabeza del jugador sale por los aires». «No soy muy partidario de hablar de finales tan pronto, el ser humano no aguanta tanta», prosiguió el técnico burgalés.

«Cada victoria te acerca a la permanencia, pero nadie se salva en enero o en febrero», prosiguió un entrenador franjiverde que no quiso oír hablar de cábalas imposibles con una vuelta todavía por delante. «Si no ganamos ante el Nàstic no vamos a descender, queda mucho aún por pelear», apuntó. Pacheta tampoco perdió la oportunidad para ensalzar los activos del Nàstic: «Ha ganado dos de los últimos cuatro partidos y que tiene jugadores de superior categoría y a un entrenador animoso (Enrique Martín)».

«Será un partido peligroso y duro, pero saldremos a ganar», expresó un Pacheta que vive en primer persona el ajetreado mercado invernal que está protagonizando el Elche en apenas dos semanas de 2019. «El equipo no está cerrado, cuando hay mercado siempre aparece alteración, pero de momento yo no he visto a la plantilla distraída», indicó.

Pese a que el director deportivo franjiverde, Jorge Cordero, anunciara el jueves que el club no hará más fichajes en el futuro más reciente porque para ello debe ampliar su tope salarial, Pacheta admitió que el «equipo no está cerrado». «Estamos abiertos a todo, todo lo que hemos hecho ha sido para mejorar y darnos más experiencia», recalcó. Una de las nuevas incorporaciones podría ser la del francés Florentin Pogba, al que Pacheta definió como «un jugador muy bueno»: «Es duro en los duelos y tiene buen desplazamiento en largo, pero necesitaremos más tiempo para tomar una decisión definitiva».



Overbooking en portería

La llegada del guardameta Edgar Badía vuelve a sembrar la incógnita en una posición que en esta primera vuelta no ha tenido dueño fijo porque el veterano José Juan ha disputado 13 partidos y el nigeriano Francis, 7. «Edgar es un buen portero, pero ahora tengo tres porteros, estoy contento con ellos y tengo más donde elegir. Lo demás lo dirá el tiempo y la dirección deportiva», contestó Pacheta sobre si alguno de ellos haría las maletas en este mercado de enero.

Pacheta también opinó sobre la delicada situación del Reus, con un punto solo menos que los franjiverdes, al señalar que su actual situación no da una buena imagen del fútbol español. «La gente, sea la profesión que sea, tiene que cobrar al día», indicó el preparador burgalés.