Freno a los fichajes

El Elche ha activado el botón de «standby» a los fichajes del mercado de invierno. El club ilicitano había pisado el acelerador desde que se dio el banderazo de salida el pasado 1 de enero y se había convertido en el gran animador tras confirmar las incorporaciones de Nacho Gil, Dani Calvo, Edgar Badía y Karim Azamoum. Pero la entidad franjiverde ya ha agotado el aumento del límite salarial que le concedió LaLiga tras las dos ampliaciones de capital que asumió el expresidente José Sepulcre.

Ahora toca esperar a que se produzcan salidas o a que se ponga en marcha un tercer aumento de capital que el consejo de administración tiene previsto sacar en breve.

De momento se han formalizado las fichas de Nacho Gil y de Dani Calvo, quienes ya debutaron el pasado viernes en Tenerife. El director deportivo Jorge Cordero tiene la promesa de la planta noble del Martínez Valero para legalizar la licencia de Edgar Badía y que pueda jugar el domingo (20 horas) frente al Nàstic, mientras que Karim Azamoum, que hoy tiene previsto incorporarse a los entrenamientos, deberá esperar una semana más para que se marchen nuevos jugadores (Chuca, Redru, Provencio o José Juan) que permitan aligerar masa salarial.

El propio Cordero reconoció ayer que «no queda dinero. Ahora mismo ya no tenemos margen». El máximo responsable de la parcela deportiva del club ilicitano recordó que «somos uno de los equipos de Segunda División con más llegadas. Ahora, para venir más jugadores deben salir otros».

A pesar de este freno, señaló que «aún así, estamos cautos y atentos hasta el cierre del mercado el 31 de enero, y no renunciamos a nada para mejorar la plantilla, que es nuestro objetivo».

El director deportivo indicó que espera no tener problemas para que Edgar Badía sea dado de alta. «He hablado con el presidente y con el gerente y me han confirmado que estará inscrito para poder jugar domingo».

Sin embargo, en el caso de Karim Azamoum, Cordero tiene asumido que tendrán que esperar. «Veremos si se libera algo de masa salarial con las salidas. Llevamos cuatro fichajes en apenas diez días, hay que tener cabeza y decidir bien, mirándolo todo y que nos cuadre a nivel económico». En ese sentido, la salida de Zotko, que ayer cerró su cesión al Lleida, ha permitido aligerar una nómina, aunque era de las menos elevadas de la plantilla».



Pogba y el delantero

El director deportivo busca ahora un central y un delantero, aunque todo va a depender del aumento del límite salarial. Para el puesto de central Florentine Pogba está a prueba y no descarta que siga entrenando una semana más. «Sabemos que tiene el nivel técnico pero no vamos a precipitarnos. Si está bien, nos dará lo que buscamos y si lo tenemos claro lo decidiremos. Si puede estar alguna semana más con nosotros no pasa nada».