El Elche-Nàstic, gratis por Youtube fuera de España

LaLiga emitirá todos los partidos de LaLiga 1l2l3 de forma gratuita a través de YouTube para millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, en inglés, con el objetivo de aumentar su difusión internacional. Será a partir de la jornada 21, que se disputará este fin de semana, cuando el canal oficial de LaLiga 1l2l3 en YouTube comience a emitir los partidos de LaLiga 1l2l3. Lo hará con una retransmisión íntegramente en inglés en aquellos países en los que la competición todavía no estaba disponible.

Las emisiones estarán geobloqueadas para España, y podrán verse en los principales territorios de África, Asia, Europa y América. Estas retransmisiones supondrán un incremento de la cobertura de LaLiga 1l2l3, ofreciendo a miles de aficionados al fútbol español en todo el mundo la posibilidad de seguir los partidos de sus equipos favoritos.

Además, en aquellos territorios en los que ningún operador de televisión emite LaLiga 1l2l3, los aficionados podrán disfrutar de un programa de 52 minutos con lo mejor de cada jornada, que tiene como objetivo aumentar la difusión internacional de esta competición. En España, los partidos seguirán retransmitiéndose a través de los operadores de radiodifusión existentes beIN Connect, Orange, Telecable, Telefónica y Sky.

Melcior Soler, director del Área Audiovisual de LaLiga, explica que "la manera de consumir el deporte en directo ha cambiado y se dirige a una nueva generación de canales on line. Desde LaLiga tenemos el compromiso de utilizar estos canales para ampliar el atractivo de nuestras competiciones. Este movimiento de emitir LaLiga 1l2l3 en YouTube reforzará esta competición, acercándola a una audiencia global completamente nueva, y en un formato que creemos será realmente atractivo para el espectador".

LaLiga continúa creciendo en sus entornos digitales. La firma de un acuerdo histórico con Facebook para la emisión de todos los partidos de LaLiga Santander a través del canal oficial de LaLiga en esta red social en ocho países del sudeste asiático, o la emisión de las Ligas Profesionales Españolas de fútbol sala, balonmano o LEB ORO, son algunos de los pasos que LaLiga ha dado en materia audiovisual en 2018.

Las regiones del mundo que comenzarán a transmitir en directo los partidos de LaLiga 1|2|3 y los programas destacados a través de YouTube son las siguientes:

África: Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerúnn; República Centro Africana; Chad; Isala Comoros; Congo; Costa de Marfil; República Democrática del Congo; Guinea Ecuatorial; Eritrea; Etiopia; Gabón; Guinea Bissau; Guinea; Kenya; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mauritania; Mayotte; Mozambique; Namibia; Niger; Nigeria; Reunion; Ruanda; São Tomé; Senegal; Seychelles; Sierra Leone; Socotra; St Helena and Ascension; Sudáfrica; Sudan; Suazilandia; Tanzania; Togo; Uganda; Zambia; Zimbabwe

América: Anguilla; Antigua y Barbuda; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize; Bermuda; Bonaire; Islas Vírgenes; Islas Caimán; Curacao; Dominica; Grenada; Guadeloupe; Haiti; Jamaica; Martinique; Montserrat; St Vincent and Grenadines; Saint Barthélemy; St Kitts and Nevis; St Martin; St Lucia; Trinidad and Tobago; Turks and Caicos Islands.

Asia: Australia; Afghanistan; Bangladesh; Bhutan; Camboya; Cook Islands; Fiji; Hong Kong; India; Indonesia; Israel; Japan; Korea; Laos; Malaysia; Maldives; Myanmar; Nepal; New Zealand; Niue; Pakistan; Philippines; Samoa; Singapore; Solomon Islands; Sri Lanka; Thailand; Tonga; Vanuatu; Vietnam.

Europa: Albania; Armenia; Austria; Azerbaijan; Bielorrusia; Belgica; República Checa; Chipre; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Georgia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Kazakhstan; Kosovo; Kyrgyzstan; Letonia; Liechtenstein; Lituania; Luxembourgo; Malta; Moldavia; Holanda; Noruega; Polonia; Portugal; Rumania; Rusia; San Marino; Eslovaquia; Suecia, Suiza; Tajikistan; Turquía; Turkmenistan; Reino Unido; Ucrania; Uzbekistan; Ciudad de Vaticano.