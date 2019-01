Nacho Gil: "Antes de venir al Elche lo pasé bastante mal"

Nacho Gil ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. A pesar de que debutó el pasado viernes en Tenerife y que lleva entrenando con el conjunto ilicitano desde finales de septiembre después de que LaLiga no dejase inscribirlo en el mercado de invierno el futbolista valenciano se ha sentido como un niño con zapatos nuevos.

El mediapunta, que la temporada pasada jugó 20 partidos en Primera División, seis con el Valencia y 14 con Las Palmas, ha señalado que el pasado verano lo pasó bastante mal después de que el conjunto che decidiera no contase con él. "He vivido momentos complicados. Tuve una oferta del Córdoba que iba a hacer un buen proyecto, luego no salió, no pude hacer una pretemporada en condiciones. Antes de venir al Elche lo pasé bastante mal. La opción del Elche me gustó mucho y nada más llega, vi un vestuario y cuerpo técnico espectacular. Me integré desde el primer día. Es una familia y se nota en el campo. Estoy muy feliz de estar aquí", ha afirmado.

El futbolista valenciano ha incidido en que "estoy muy contento de estar aquí. A pesar de todo lo que me pasó antes, la opción del Elche la cogí sin pensármelo", y ha recordo que su hermano Carles Gil, que logró un ascenso y estuvo en Primera División con el conjunto ilicitano, le ha hablado muy bien de la entidad franjiverde. "Mi hermano pasó sus mejores años como futbolista aquí. Estuvo muy feliz, me ha dado muy buenas referencias y ojalá pueda vivir algo parecido a lo que vivió él".

Nacho Gil ha señalado que "venir a entrenar y no poder jugar te hace pasarlo mal. Eso es duro para un jugador de 23 años, pero ahora ya estoy a disposición del entrenador y espero ayudar al equipo a lograr el objetivo".

El mediapunta ha explicado que se encuentra más cómodo jugando en la banda izquierda o por detrás del delantero. "Siempre me he encontrado más cómodo en la parte izquierda o detrás del punta, pero jugaré donde el míster me diga", y ha agregado que "me considero un jugador que puede tener la pelota y asociarse. Intentaré desenvolverme lo mejor posible para meter goles y aportar lo máximo en ataque"..

Nacho Gil no duda de que el Elche va a conseguir la permanencia: "Veo al equipo capacitado para salvarse sin problemas porque aquí nos decimos las cosas a la cara y vamos todos a uno".

El futbolista valenciano ha indicado que físicamente se encuentra "bien", aunque ha recordado que "llevaba desde mayo sin jugar un partido oficial y no tengo el ritmo que se requiere, pero me encuentro muy bien".

Por último, sobre el partido del domingo (20 horas) frente al Nàstic de Tarragona ha comentado que "nos jugamos mucho. Si ganamos, le sacaremos bastantes puntos que te dan la vida. Venimos de una racha un poco floja y vencer significará un plus".