Edgar: «El Elche era la mejor oferta»

El nuevo portero del Elche, Edgar Badía, aseguró ayer en su presentación oficial que su fichaje por el club ilicitano supone un paso adelante en su carrera y una buena oportunidad para seguir creciendo como futbolista profesional.

A pesar del interés de otros equipos como el Deportivo de La Coruña, el guardameta catalán se decantó por el conjunto franjiverde. «Cuando tienes ofertas, eliges la mejor. Tengo una oportunidad para crecer y la voy a aprovechar».

Ha firmado por lo que resta de temporada y dos campañas más condicionadas en caso de que el Elche consiga la permanencia en Segunda División.

Edgar Badía confía en sus cualidades y aunque, como es obvio, señaló que «nadie me ha dicho que voy a ser titular», sabe que tiene el respaldo de Pacheta y de Cordero y que cuenta con muchas papeletas para debutar este próximo domingo (20 horas) frente al Nàstic de Tarragona. «Si me han firmado es para mejorar la plantilla y que sea más competitiva. Pase lo que pase, por mi personalidad, voy a aportar muchísimo y estoy convencido de que me voy a llevar bien con los otros dos porteros», indicó.

El nuevo guardameta franjiverde se mostró «convencido» de que el conjunto ilicitano alcanzará la permanencia y ha destacado que el Elche cuenta con una plantilla «muy competitiva» que ha sumado «menos puntos de los que ha merecido».. Además, tras sus dos primeros entrenamientos también alabó el buen ambiente que reina en la plantilla. «Todo el mundo me ha hablado bien del Elche y del vestuario y vengo con la máxima humildad para ser importante», comentó.

El guardameta catalán, que podría jugar sus primeros minutos esta tarde (20.15 horas) en el amistoso de Crevillent reconoció que en el Reus ha vivido «una situación complicada y desagradable» durante los últimos meses por los problemas económicos de la entidad e indicó que la solución para el club catalán «pasa por que entre alguien con dinero».