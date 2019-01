Pacheta: «Tenemos que mejorar en todas las posiciones»

A dos días del estreno liguero del Elche este viernes (21.00, LaLiga 123TV) en Tenerife, el entrenador del Elche José Rojo, Pacheta, alertó ayer de la importancia estratégica para la entidad de salvar la categoría esta temporada con miras a mejorar la institución y el equipo a partir de la próxima campaña. Para ello, Pacheta aseguró que el club está dispuesto a mejorar en todas las posiciones durante el recién estrenado mercado invernal de fichajes que se prolongará hasta final de mes.

«No se nos puede escapar este año mantenernos. Estamos dispuestos a mejorar el equipo hasta donde podamos llegar y con todas las herramientas», indicó el burgalés, quien añadió que el club, que ya ha realizado dos fichajes -el centrocampista Nacho Gil y el defensa centralestá dispuesto a «mejorar en todos los puestos» del equipo.

«Dependerá de la limitación económica, de la estructura del equipo y del número de fichas. Hay que poner todo para salvar a este equipo», reiteró Pacheta, quien confió en poder contar mañana en el Heliodoro Rodríguez López con Nacho Gil y Dani Calvo, las primeras incorporaciones de este período.

Al mismo tiempo, el técnico burgalés avisó de las dificultades que entraña mantenerse en una categoría de plata tan igualada y competida como la española. «Perdemos dos partidos y estamos otra vez en el puñetero lío. Va a ser durísimo mantenerse en Segunda, vamos todo el día con el gancho. Hasta que no están dos o tres años en Segunda no te haces a esta categoría y eres inestable», explicó el preparador del Elche.

Acerca de su futuro y de la propuesta de renovación que ya le ha efectuado el club, Pacheta indicó que no abordará su continuidad hasta que la permanencia sea un hecho. «Sólo hablaré de ella cuando hayamos conseguido la permanencia. Y El Elche, sin ninguna duda, será mi primera opción. No quiero hablar. Me despista y no quiero hipotecar. Y agradecer al club la intención de que te ofrezcan la renovación en una situación complicada», aclaró.

En cuanto al rival canario de mañana -18º en la clasificación y dos puntos por debajo del Elche, los mismos que le separan del descenso-, el preparador franjiverde definió al Tenerife como un equipo con «buenos futbolistas» y se mostró convencido de que según avance la competición «irá para arriba». «Es un equipo peligroso, con muchísimas alternativas, y si no estamos ajustados nos va a hacer correr», explicó.

El entrenador también lanzó un mensaje para los jugadores que no entran en sus planes y con los que el club negocia su posible salida, como Zotko, Redru, Jony Ñíguez y Chuca. «Cuando no juegas o no estás feliz hay que buscarse la vida en otro sitio. A mí me tocó salir tres o cuatro veces. Son daños colaterales. Igual también es culpa mía por no sacar todo su potencial», reflexionó el castellano.

Pacheta se mostró convencido de que el Elche realizará una segunda vuelta «mejor que la primera, pero no solo por los fichajes sino porque todos somos ahora mejores y sabemos lo que estamos afrontando».