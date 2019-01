Pacheta: "Tenemos que salvarnos para lograr un Elche mejor"

José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, afirmó este miércoles que al equipo ilicitano no se le puede escapar este año el objetivo de lograr la permanencia en Segunda, y se mostró convencido de que si lo consigue en el próximo ejercicio serán mejor conjunto y mejor entidad.



"No se nos puede escapar este año mantenernos. Estamos dispuestos a mejorar el equipo hasta donde podamos llegar y con todas las herramientas", indicó el burgalés, quien añadió que el club, que ya ha realizado dos fichajes está dispuesto a "mejorar en todos los puestos", informa Efe.



"Dependerá de la limitación económica, de la estructura del equipo y del número de fichas. Hay que poner todo para salvar a este equipo", reiteró Pacheta, quien confió en contar con Nacho Gil y Dani Calvo, las primeras incorporaciones, ante el Tenerife este viernes (21.00) en el Heliodoro Rodríguez López.



"Perdemos dos partidos y estamos otra vez en el puñetero lío. Va a ser durísimo mantenerse en Segunda, vamos todo el día con el gancho. Hasta que no están dos o tres años en Segunda no te haces a esta categoría y eres inestable", explicó el preparador del Elche.



El entrenador, que dijo que ha visto a su equipo "conectado" tras las vacaciones, definió a Gil como un jugador "versátil que se ha ganado el respeto del vestuario", mientras que de Calvo comentó que "aportará experiencia y pausa con el balón".





Pacheta da instrucciones a varios de sus jugadores durante un entrenamiento. Matías Segarra

Pachetay se mostró convencido de que según avance la competición "irá para arriba". "Es un equipo peligroso, con muchísimas alternativas, y si no estamos ajustados nos va a hacer correr", explicó.El entrenador también lanzó un mensaje para los jugadores que no entran en sus planes y con los que el club negocia su posible salida, como. A mí me tocó salir tres o cuatro veces. Son daños colaterales. Igual también es culpa mía por no sacar todo su potencial", reflexionó el castellano.Pacheta se mostró convencido de que, pero no solo por los fichajes sino porque todos somos ahora mejores y sabemos lo que estamos afrontando".En cuanto al, la expedición viajará el jueves, con salida a las 8.35 horas desde el Aeropuerto de Alicante-Elche y, previa escala en Barcelona, para llegar al Aeropuerto de Tenerife-Norte a las 14.30 horas.y, a las 18.30 horas, se desplazará hasta las instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Pérez para realizar una sesión de entrenamiento., plantilla y cuerpo técnico se desplazarán hasta el estadio tinerfeño a las 18.20 horas (hora insular) y a la conclusión del encuentro volverán al hotel, para regresar a tierras ilicitanas el sábado a las 10.20 horas desde el Aeropuerto de Tenerife-Norte destino Málaga, completando el viaje con el traslado en autobús hasta Elche desde la ciudad andaluza.