El Elche hace oficial la cesión por parte del Valencia de Nacho Gil

El Elche Club de Fútbol ha hecho oficial en la mañana de este jueves 27 de diciembre el acuerdo con el Valencia para que Nacho Gil juegue cedido en el conjunto ilicitano hasta final de temporada. La oficialidad estaba pendiente de que el club che devolviese los contratos firmados que fueron enviados las semana pasada, algo que se ha producido esta mañana.

El mediapunta valenciana viene entrenando a las órdenes de Pacheta desde el pasado mes de septiembre cuando LaLiga no dio el permiso al club ilicitano para poder inscribirlo debido a que ya había llegado al límite salarial. Ahora, después del acuerdo, la entidad franjiverde espera que se pueda dar de alta su ficha y pueda estar a disposición del técnico para el mes de enero.

No obstante, el Elche no tiene todavía el Ok de LaLiga para poder inscribir futbolistas, aunque el club ya ha anunciado las cesiones de Dani Calvo por parte del Numancia y de Nacho Gil por parte del Valencia. El presidente, Diego García, está trabajando para obtener el permiso y para ello en breve se va a poner en marcha una segunda ampliación de capital, además también cabe la posibilidad de liberar masa salarial con la salida de algún jugador de la actual plantilla.