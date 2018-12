El Elche se fija en Yacine

Lleva nueve goles en Liga y dos en Copa, uno de ellos en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.

Yacine Qasmi (Pontoise-Francia, 3-1-1991) es uno de los futbolistas que la comisión deportiva del Elche tiene en su agenda para reforzar la delantera en el mercado de invierno. De hecho, el club ilicitano ya ha preguntado al representante del jugador sobre la posibilidad de que pueda salir del Melilla para recalar en la entidad franjiverde.

El atacante franco-marroquí, que cumplirá 28 años el próximo 3 de enero, ha sido internacional en todas las categorías inferiores con la selección de Marruecos hasta sub-23. Ser formó en la cantera del Paris Saint Germain, con el que llegó a debutar en la Europa League. Posteriormente militó en el Rennes francés y en España ha estado siempre en equipos de Segunda División B defendiendo los colores del Sporting B, Sestao River, Compostela, Alcoyano y Mérida, antes de recalar en el Melilla.

Los que lo conocen lo definen como un «9» puro, zurdo y corpulento, que también le gusta dejarse caer a las bandas para recibir balones. En la presente temporada acumula 11 goles, nueve en Liga y dos en Copa. En el torneo del ko anotó uno en el Santiago Bernabéu en la eliminatoria frente al Real Madrid.

Está destacando en el grupo IV de Segunda B del que es el máximo realizador con una diana más que Aquino del Real Murcia.

Tiene contrato hasta junio de 2019 y renovaría de forma automática en caso de ascenso con el Melilla. El problema para su llegada al Elche radica en que el conjunto norteafricano no va a poner fácil su salida. Los melillenses están buscando el ascenso a Segunda División, han ido casi toda la temporada líderes de su grupo y han llegado al parón de Navidad en la segunda plaza, con los mismos puntos que el UCAM Murcia, primer clasificado. Su clasificación para el «play-off» de ascenso marcha por el bueno camino y, salvo compensación económica, el Melilla no está dispuesto a dejar salir a su futbolista franquicia.

La gran temporada de Yacine no ha pasado desaperciba para otros equipos de Segunda División. De hecho, el Cádiz también lo tiene en cartera y lo ven como un delantero del perfil de Ortuño, quien actualmente milita en el Albacete.

Pedro Cordero, hermano del director deportivo del Elche, Jorge Cordero, es uno de los que lo ha recomendado. Ya lo tenía en su agenda cuando estaba en el Cádiz y a su llegada a la comisión deportiva del club ilicitano, antes de marcharse la pasada semana al Murcia, puso su nombre encima de la mesa.

Agente de Verdú y José Juan



Yacine Qasmi pertenece a la agencia de representación RGfootball, la misma que lleva a otros dos jugadores del Elche como son el central Gonzalo Verdú y el portero José Juan y que, hasta hace poco, gestionaba los servicios de Sory Kaba. Uno de sus representantes es el exjugador del Elche Curro Montoya.

La comisión deportiva ya ha iniciado los contactos, pero todo va a depender de las pretensiones económicas del Melilla y de la posible salida de Benja.

Incluso, no se descarta que en el caso de no poder fichar al franco-marroquí para la presente campaña, se pueda alcanzar algún principio de acuerdo para la próxima campaña. Algo que sería mucho más factible, sobre todo en el caso de que su actual equipo no consiga el ascenso a Segunda División.

De hecho, ese planteamiento ya fue ofrecido por Pedro Cordero cuando estaba en el Cádiz que quería ficharlo y dejarlo en el Melilla hasta final de temporada.

Mercado difícil



El Elche tiene como objetivo reforzar la delantera, pero es conscientes de que encontrar un tipo de futbolista que se adapte a las características que busca la comisión deportiva franjiverde es complicado.

Es complicado que los goleadores que están destacando en Segunda B salgan de sus equipos porque habría que pagar traspaso y los que no juegan en Primera están esperando alguna oferta de la máxima categoría o de conjuntos punteros de Segunda.