El dilema de Benja

El futuro de Benja en el Elche es un auténtico dilema. El delantero franjiverde no ha tenido mucho protagonismo en los primeros 19 encuentros de Liga y de cara al mercado de invierno, que se abrirá el próximo 2 de enero, es objeto de deseo de numerosos equipos punteros de Segunda División B.

Racing de Santander y Hércules son dos de los que más interés están mostrando y sus directores deportivos «Chuti» Molina y Portillo, respectivamente, ya se han puesto en contacto con su representante para pulsar las posibilidades de poder ficharlo.

A pesar de ello, el futbolista catalán ha manifestado que su intención es continuar en el club ilicitano, como mínimo, hasta final de temporada.

Por su parte, la comisión deportiva del Elche está buscando un delantero para reforzar el equipo a partir de enero y no vería con malos ojos una posible salida de Benja porque considera que con la llegada de un nuevo atacante tendría todavía menos protagonismo. Además, liberaría una importante masa salarial al tratarse de uno de los futbolistas con una de las fichas más elevadas dentro de la actual plantilla.

Ante esta situación, todo va a depender del jugador que pueda llegar. Si finalmente el club ilicitano no encuentra un atacante que pueda aportar cosas importantes y marcar diferencias, el futbolista catalán no saldría. Además, Pacheta ya ha hecho saber a la entidad que puede recuperar la mejor versión de Benja a partir del próximo mes de enero.

De hecho, el delantero ha sido titular en los dos últimos encuentros, frente al Rayo Majadahonda y el pasado sábado contra el Almería en el Martínez Valero, relegando a Sory Kaba al banquillo. Un dato que confirma la intención de Pacheta de recuperar su mejor nivel.

El atacante catalán ha disputado esta temporada un total de 14 encuentros de Liga, en los que ha sido titular en cinco, acumulando 482 minutos. En las dos eliminatorias de la Copa del Rey también salió inicialmente y jugó 155 minutos.

Ningún gol

El problema que está teniendo Benja es que a los delanteros lo que se le pide son goles y todavía no se ha estrenado en la presente campaña. En ese aspecto, la campaña pasada sí que fue un hombre importante en el ascenso del Elche a Segunda División, disputando 41 partidos y anotando 14 goles, uno en el partido de vuelta de la última eliminatoria frente al Villarreal B que fue determinante.

El delantero aseguró tras el encuentro frente al Almería que su única intención es seguir en el Elche lo que resta de temporada y no salir en el inminente mercado de invierno. «Yo me quiero quedar y ayudar al equipo aquí, pero el fútbol da muchas vueltas y no depende de mí. Pero si dependiera de mí seguiría aquí», afirmó el atacante catalán.

El futbolista franjiverde no considera que su titularidad en los dos últimos partidos puedan ser determinante para su futuro. «Igual la semana que viene no voy ni convocado o marco tres goles y me ficha el Real Madrid», comentó en tono jocoso.

Benja señaló que «sabemos cómo es este mundo del fútbol y lo que hay que hacer ese vivir día a día. Ahora voy a descansar durante las vacaciones de Navidad y volver con las pilas cargadas y con fuerza para preparar el encuentro frente al Tenerife».

El delantero reconoce que para los atacantes es difícil cuando no marcan goles y admite que no lleva bien no haber logrado todavía ningún tanto en la presente temporada. No obstante asegura que «me voy a dejar los cuernos para que llegue el gol. Ya sabemos que los delanteros tenemos un poco de obsesión y que cuando haces el primero te quitas un peso de encima».

Competencia con Sory

El jugador franjiverde considera «normal» que se hable de la competencia que existe con su compañero Sory Kaba, al que no duda en elogiar y reconoce que está realizando «un temporadón».

A diferencia de Benja, el guineano ha marcado ocho dianas, aunque en los últimos encuentros, especialmente en Córdoba y frente al Sporting de Gijón, bajó de forma considerable su aportación y Pacheta le ha relegado al banquillo en beneficio de Benja.

Sory se perderá el último mes de competición porque tendrá que disputar con su selección de Guinea Conakry la fase final de la Copa de África.

Está situación también podría ayudar a la continuidad de Benja aunque llegue otro delantero en el mercado invierno. La decisión del club va a ser determinante.