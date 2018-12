Dani Calvo, segundo refuerzo

El defensa oscense no entra en los planes de López Garai.

El Elche CF negocia el fichaje del jugador del Numancia Dani Calvo (Huesca, 1 de abril de 1994) para reforzar su línea de centrales en el mercado de invierno. El futbolista soriano llegará en calidad de cedido y en su contrato se va a introducir una cláusula por la que podría seguir vinculado al club franjiverde en caso de que los dirigidos por Pacheta logren la permanencia en Segunda División.

Tanto Jorge Cordero como Pacheta conocen muy bien al jugador, que la pasada campaña fue un hombre importante con Jagoba Arrasate en el banquillo del club numantino, pero que ha perdido protagonismo en la actual con López Garai. A principio de temporada el técnico rojillo le dijo que no iba a contar con él, pero prefirió luchar por ganarse un puesto. Ahora, con la apertura de la ventana de los fichajes, ha cambiado de opinión y ya ha comunicado a su equipo que desea salir y que la oferta del Elche le satisface.

De hecho, el preparador vasco no lo ha incluido en la convocatoria para el partido que el conjunto castellano va jugar esta jornada ante Alcorcón. En su comparecencia ante la Prensa dijo: «Venir con nosotros cuando están negociando con otro equipo no es fácil y creo que esta gente que está cerca de irse, de cara al domingo, no nos puede ayudar. Me han comentado que el Elche lo pretende y sólo puedo desearle lo mejor porque en principio se irá de cedido».

Fuentes de la entidad franjiverde afirman que las negociaciones están avanzadas pero «hasta que no esté todo cerrado hay que ser cautos porque ahora pueden meterse de por medio otros clubes y estropear la operación. No obstante, el jugador tiene ganas de venir y el acuerdo con el Numancia está avanzado».

El deseo de Pacheta es el de contar con un central que compita con Neyder Lozano y Gonzalo Verdú por un puesto, ya que el ucraniano Iván Zotko no entra en sus planes y va a ser uno de los futbolistas a los que se les va a abrir la puerta en el mercado invernal.

Nacho Gil, oficial



De momento, el Elche sólo ha hecho oficial el fichaje de Nacho Gil en el mercado invernal. El jugador valenciano lleva varios meses entrenando a las órdenes de Pacheta a la espera de que su ficha sea dada de alta. El preparador franjiverde señala que Gil «nos aportará mucho desparpajo, gol y desequilibrio. Ha sido admitido en el vestuario tras tres meses de trabajo aquí. Nos da mucha ventaja. Viene a sumar. Además, puede jugar en cuatro posiciones. Tiene unas características muy distintas a Borja. No le veo de carril. Sí como extremo o mediapunta, nos soluciona cuatro posiciones. Espero que esté disponible el día 1 de enero».

La dirección deportiva franjiverde tiene a partir de hoy la difícil tarea de traer refuerzos, que hagan la plantilla más potente, pero, a su vez, la de abrir la puerta a los futbolistas que como el citado Zotko no están teniendo protagonismo en lo que va de campaña.

En la agenda está un delantero centro, además de un pivote ofensivo y un extremo. Van a ser unas semanas muy intensas.