Pacheta «pasa palabra» sobre su renovación

José Rojo, Pacheta, entrenador del Elche, entonó ayer el clásico «pasa palabra» cuando se le preguntó sobre su renovación. «No es el momento», confesó de forma categórica, ya que sus cinco sentidos están puestos en el duelo del sábado ante el Almería (20 horas) que despide 2018. No quiere malgastar energías en nada que no sea concentrarse en sacar ese encuentro adelante. El burgalés sabe mejor que nadie, lo aprendió en su pueblo desde niño, que «no hay que poner el carro delante de los caballos» si se quiere avanzar hacia el objetivo. Los resultados mandan en el fútbol y todo lo que no sea ganar será un paso atrás en su deseo de seguir como inquilino del banquillo franjiverde.

El pasado martes, tanto Diego García, presidente del Elche, como Jorge Cordero, director deportivo, sorprendieron afirmando que después de Navidad le van a ofrecer la continuidad al preparador burgalés hasta 2020, ya que acaba su contrato el 30 de junio de 2019. «El técnico tiene la renovación cuando él quiera. Se ha ganado el cariño de la afición y merece seguir en el club», dijo el primero, mientras que el cartagenero explicó: «Queremos que esté con nosotros muchos años porque es el entrenador ideal por sus características y su forma de ser, el mejor que puede tener el Elche».

Lo de Diego García no parece ser en este caso un brindis al sol como el que hizo en marzo de 2017 cuando dijo que si de él dependiera renovaría «ya mismo» a José Luis Molina, director deportivo del club, y a Alberto Toril, entrenador del equipo, cuyos contratos con el club expiraban el 30 de junio. «Hablo con ellos (Toril y Molina) todas las semanas y transmiten al equipo seguridad y unión», dijo entonces García. Un mes después, ambos eran destituidos tras perder por 2-3, en el Martínez Valero, precisamente ante Almería, rival de los franjiverdes el sábado. El fútbol acostumbra a dar estos virajes tan radicales y muchas veces las palabras se las lleva el viento.

Pacheta, hombre de fútbol, tiene los pies en el suelo, sabe que su trabajo es bueno, pero desea ir partido a partido y no precipitar acontecimientos. Ayer dejó claro que «no es el momento de hablar de lo mío, sino de pensar en ganar al Almería. Cuando pasen las vacaciones ya veremos. Todos estamos tranquilos en este tema, sabéis mi opinión del Elche y su afición, aquí estoy encantado, pero ahora no podemos despistarnos».

Un rival complicado



Pacheta lleva toda la semana preparando el duelo del sábado y la victoria en el Cerro del Espino no le ha cegado en su rutina diaria. Confía en los suyos y sabe que «estamos capacitados para ganar el sábado al Almería», pero avisa que los andaluces son un rival valiente y alegre en su juego. «Va a ser un partido bravo. Como les dejemos correr, vamos a sufrir mucho. Nos van a exigir concentración y un físico importante».

El entrenador burgalés, que reconoció que la victoria de la pasada jornada ha «suavizado y tranquilizado» al grupo, afirma que su equipo «cada día es mejor. Sigue creciendo y evolucionando. Vamos a más y todos los jugadores están siendo mejores».

En su comparecencia ante los medios, el técnico franjiverde deseo una rápida recuperación a Borja Martínez, recientemente operado de la rodilla, y admitió que Josan Ferrández, suplente en los últimos meses, tiene una buena oportunidad de reivindicarse.

El preparador no desveló qué sistema de juego utilizará porque valoró que el Elche ya domina «dos dibujos tácticos» y que puede utilizarlos en función del rival o de los momentos del partido. «Lo que buscamos es un equilibrio claro y ser uno más atrás», explicó.

Finalmente, destacó la importancia de ganar en esta última jornada del año «porque las victorias te acercan de manera exagerada al objetivo» y confió en que el mercado de invierno «no rompa la armonía del vestuario», que en su opinión «es la gran fortaleza del Elche» y destacó el comportamiento del delantero Benja.