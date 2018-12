Nino: "Cuando no juegas es más difícil marcar goles"

El capitán del Elche Nino ha sido el encargado de atender este miércoles a los medios de comunicación. El delantero ha señalado que tras conseguir la primera victoria a domicilio el pasado domingo frente al Rayo Majadahonda, ahora el objetivo es "ganar el sábado al Almería para ampliar la ventaja con los puestos de descenso e irnos de vacaciones contentos".

El futbolista de Vera espera que el triunfo en tierras madrileñas sea un punto de inflexión: " No ha nada mejor que ganar. Las victorias dan ese punto de confianza para ir creciendo. Sumar de tres en tres es muy importante y avanzas rápido en la clasificación. El del Almería es importante para ganar y darnos todos una alegría".

Nino no estaba contando mucho para Pacheta, pero en los dos últimos partidos (Sporting y Rayo Majadahonda) ha sido titular. "Son situaciones en las que te tienes que adaptar. A todo futbolista lo que le gustar es jugar los máximos minutos posibles. Yo estoy aquí para ayudar y dar el máximo a mi equipo, a mi club y a mis compañeros. Me siento futbolista y quiero seguir jugando.

Nino sólo ha marcado un gol en la presente temporada, algo raro en el máximo artillero de la historia de Segunda División. "Si juegas, tiene más opciones de marcar y si no lo haces, tienes menos. Eso es así. Me gustaría llevar más goles y jugar más minutos, pero las circunstancias son las que son y hay que respetarlas. Intento llevarlo de la mejor manera posible. Tengo que seguir trabajando y exigiéndome para dar alegrías al equipo y a mí. Siempre me ha gustado marcar goles y espero seguir haciéndolo.

El capitán asegura que a sus 39 años se encuentra "bien" tanto física como mentalmente. "Estoy muy concienciado y concentrado, con la misma ilusión de siempre. Lógicamente siempre quiere más, pero esto es fútbol y una profesión muy complicada". Por eso, asegura que "cada vez valoro más lo que veo y lo que he hecho", y, de momento, todavía no se plantea la retirada. "Mi carrera es pensar semana a semana y el 30 de junio decidiré. Esto da muchas vueltas y, a día de hoy, sigo teniendo mucha ilusión y ganas de competir" .

El delantero también espera que tras la primera victoria a domicilio se pueda ver a un Elche con más tranquilidad. "No sólo por ganar. Si hubiésemos perdido, hubieran entrados los nervios y la presión de verte ahí abajo. Todo lo que sea ganar, te da moral y confianza para manejar los portes. La Segunda División es muy diferente a la Segunda B y de los errores se aprende. Esperemos que la victoria frente al Rayo Majadahonda sea un punto de inflexión.

Nino confía en que el Elche pueda lograr la permanencia sin agobios de última hora. "No me gustaría llegar con agonía al final de temporada. Somos u un equipo muy comprometido y competitivo, pero enfrente también hay equipo competitivos como nosotros. Hay mucha igualdad y se nos han escapado muchos partidos por detalles y, también, influye la suerte. Lo que tenemos que hacer es seguir creyendo en el míster y en el trabaj.

El atacante franjiverde ver bien la renovación de Pacheta. "Por supuesto, faltaría más. El equipo está con el entrenador y todos estamos unidos para conseguir los objetivos". Y por último, sobre si las altas y bajas del mercado invernal puede afectar el buen ambiente del vestuario ha comentado que "no debe. La temporada pasada, se consiguió el ascenso y hubo movimientos en enero. Hay una buena armonía en el vestuario y eso no se puede tocar. Esperemos que la gente que venga sea para mejorar y hacer grupo", ha concluido. .