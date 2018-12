Sepulcre aumenta su poder en el Elche

El expresidente del Elche, José Sepulcre, está cada vez más cerca de lograr su objetivo de convertirse en el accionista mayoritario del Elche Club de Fútbol SAD y de tener en su poder, junto a sus allegados un paquete de títulos suficiente, que supere el 50%, que permitiría tener la opción de vender sus acciones a cualquier grupo inversor y recuperar buena parte del dinero que ha aportado a la entidad franjiverde durante los últimos años.

El pasado viernes finalizó la primera fase de la ampliación de capital de 1.335.000 euros, que aprobada en la junta general extraordinaria de accionistas del pasado 25 de octubre con el 15,17% de los votos a favor, la abstención del 55,17 y el voto en contra del 1,18; en la que los actuales accionistas tenía el derecho de suscripción preferente y podían comprar títulos, a un valor de 3,20 euros, en función del porcentaje accionarial que poseían. Sepulcre, a través de su empresa «Tenama Inversiones» ha sido el único que ha acudido a suscribir acciones y ha adquirido 53.246 por un valor de 170.579 euros.

Tan sólo otro accionista minoritario ha comprado unos 60 títulos, es decir apenas 190 euros.

Ahora comienza la segunda fase, que durará los próximos 15 días, en la que se van a poner a la venta 369.932 títulos, también al precio de 3,20 euros, por un montante de 1.183.782 euros. A esta segunda fase pueden acudir todos los accionistas y pueden comprar cuantas acciones quieran al margen del porcentaje que tengan.

Una vez completado este periodo, en el que, salvo sorpresa, sólo está previsto, al igual que en la primera fase, que acuda el expresidente, Sepulcre pasaría del 16% del accionariado a tener el 40%, lo que le convertiría en el máximo accionista del club ilicitano.

Por su parte, el IVF vería reducido su porcentaje del 54% actual, que tienen pignorado a nombre de la Fundación, al 38%, lo que complicaría la venta de los 12 millones de euros del crédito impagado por el Elche.

Por ello, el banco del Consell presentó un recurso ante la Audiencia Provincial argumentando que estaba en contra de la ampliación de capital y que había ordenado a los patronos de la Fundación que se opusieran. Sin embargo, votaron abstención para intentar evitar cualquier problema judicial a nivel personal, que fue una de las amenazas del director general del brazo económico de la Generalitat Valenciana, Manuel Illueca.

Este recurso tuvo su fallo y deliberación la semana pasada y está a la esperar de que la Audiencia haga pública la sentencia. En principio no hay fecha prevista, pero podría ser incluso antes de que finalice el año 2018.

Desde el Elche, sus dirigentes, que son, prácticamente los mismos que configuran el Patronato de la Fundación, señalaron que la ampliación de capital era la única alternativa que existía para evitar la disolución de la entidad.

Ante esta situación, la Fundación, como no dispone de dinero y tiene pignorado ese 54% de las acciones, cedió el derecho de suscripción preferente al IVF, que no aceptó porque su postura es clara y manifesta de no invertir más dinero público en clubes de fútbol.

Ahora todo va a quedar en manos de veredicto de la Audiencia Provincial.





Adelanto para pagar a Hacienda



El dinero para comprar los títulos de esta primera fase ya fue adelantado el pasado mes de septiembre por José Sepulcre, quien, a través de un préstamo de tesorería de su empresa «Tenama Inversiones», aportó a la entidad franjiverde cerca de un millón de euros para poder hacer frente al primero de los dos pagos que en esta temporada el Elche tiene que realizar a Hacienda, dentro del convenio singular que firmó con la Agencia Tributaria para comenzar a saldar los 9,8 millones de deuda que el club tiene con el fisco. El segundo pago se tiene que afrontar el próximo mes de septiembre.

Sepulcre aportó esta cantidad con el compromiso de canjearla por acciones una vez que se aprobara la ampliación de capital. Por ello va adquirir todas las acciones de capital de esta primera ampliación de 1.335.000 euros.

Más ampliaciones de capital

Una vez que se completen las dos fases de esta primera ampliación, en las próximas semanas, la entidad franjiverde tiene previsto a sacar otra de 1,5 millones para poder hacer frente al segundo pago con Hacienda de marzo, incluso otra más de, también, 1,5 millones. Lo que supondría un total de 4,5 millones, que es lo que se aprobó en la última junta extraordinaria de accionistas. Los actuales gestores de la entidad consideran que la única solución para la viabilidad económica del Elche es la inyección de dinero a través de ampliaciones de capital.