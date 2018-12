¿Xavi Torres o Manolín?

El otro dilema lo tiene el entrenador del Elche en el ataque, con Sory Kaba y Benja pugnando por un puesto.

José Rojo, Pacheta, técnico del Elche CF, tiene un auténtico dilema a la hora de elegir qué jugador utilizará en el centro del campo como pivote defensivo en el duelo del domingo ante el Rayo Majadahonda (12 horas) en el Cerro del Espino. Acertar con el peón que aporta el equilibrio al grupo en la medular es primordial y tanto Manuel Sánchez, Manolín, como Xavi Torres, han demostrado que están capacitados para desarrollar dicho papel y dejar alto el pabellón franjiverde en un partido en el que el Rayo Majadahonda cuenta con futbolistas que destacan por su juego de conducción y resultan desequilibrantes en el uno contra uno.

En el último encuentro ante el Sporting disputado en el Martínez Valero, el preparador franjiverde apostó por el javiense. Después de su buen encuentro en Córdoba, duelo al que no asistió por un tema personal Manuel Sánchez, el técnico burgalés quiso ser justo depositó su confianza en Torres. Cuando el alicantino no pudo más por un tema físico, en el minuto 83, saltó al campo el jugador cordobés, que había sido titular indiscutible hasta el duelo en el Nuevo Arcángel.

En vísperas del encuentro frente al Sporting el propio Pacheta confesó, cuando se le preguntó a quién iba a elegir para dicha demarcación. «Manuel Sánchez siempre ha sido importante, pero Xavi ha hecho un gran partido en Córdoba. ¿Acertaré o no? Seguramente se valorará por el resultado final. Yo busco el creer que acierto siempre. ¿Xavi merece salir del equipo? Debemos valorarlo», señaló.

Optó por el futbolista de Jávea, que al final del encuentro, que terminó con empate a un gol, no dudó en confesar que «lo importante es que el míster lo tiene jodido para elegir entre Manolo Sánchez y yo, y lo importante es que el que al final juegue dé lo máximo».

Una semana más tarde, Pacheta se encuentra con el mismo dilema. Prescindir de Manuel Sánchez parece un lujo, ya que las actuaciones del cordobés han sido muy buenas, tanto la pasada campaña como en la que estamos viviendo, a la hora de aportar su poso en la medular al equipo ilicitano.

Xavi Torres ha hecho buenos encuentros cuando le ha tocado salir, pero también es cierto que suele bajar su rendimiento en la recta final de los partidos.

Existe la opción, como sucedió frente Alcorcón, que ambos futbolistas estén juntos en el once inicial. Ya sucedió, recientemente, en el duelo jugado en Alcorcón. Pacheta apostó en el Municipal de Santo Domingo por el músculo y puso en la medular a Gonzalo Villar junto a Manuel Sánchez y Xavi Torres. El sacrificado en ese partido fue Javi Flores. No obstante, en el Cerro del Espino no parece que Flores se vaya a quedar en el banquillo, ya que está en un gran momento de forma.



Cambios en el sistema

Pacheta cerró ayer a su plantilla en el estadio Martínez Valero y trabajó fuera de los focos mediáticos. Aunque la lesión de Borja Martínez ha roto su idea inicial, no parece descabellado que opte el domingo por jugar frente al Rayo Majadahonda con tres centrales, es decir, Gonzalo Verdú, Neyder y Juan Cruz, con Alexander y quizás Josan, ante la ausencia del extremo alicantino, como carrileros.

Otra de las dudas que tiene Pacheta es la del «nueve». Deberá elegir entre Benja, que salió en la segunda parte ante el Sporting y tuvo una buena ocasión de marcar y falló un penalti, y un Sory Kaba, clave en el equipo hasta ahora, que en las dos últimas jornadas no ha estado bien y lleva sin marcar desde el duelo frente al Cádiz jugado el 4 de noviembre.