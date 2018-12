Francis: "A José Juan no lo veo como competencia"

El meta franjiverde Francis dice estar "muy feliz" con la titularidad que le concedió Pacheta, tras un mes lesionado, en el partido del pasado domingo frente al Sporting (0-0) y piensa que "tanto el equipo como yo hicimos un buen partido". Agradece el apoyo que tuvo de la afición desde la grada tras su ausencia debido a la lesión costal que sufrió en el Nuevo Carranza ante el Cádiz (5-1)

El meta nigeriano dice llevarse muy bien con José Juan y afirmó que "no le veo como competencia". Reconoce que "estoy aprendiendo mucho con él porque es un portero con mucha experiencia en esta categoría y en el fútbol español".

No sabe decir cuál es su mejor cualidad bajo los palos. "La pregunta es muy difícil. Cuando lo paro, es mi trabajo. Cuando los encajo, es que no los paré, como el día en que perdimos en Cádiz. Sólo pienso en seguir trabajando todos los días".

Es el meta más joven de laLiga 123 . "No es habitual ver porteros tan jóvenes en Segunda y puedo decir que soy feliz por ello", ha dicho antes de reconocer que el domingo "quiero jugar para ayudar a conseguir la primera victoria a domicilio. Si el entrenador considera que debo jugar, estaré muy feliz de hacerlo, si no es así, ayudaré al equipo desde el banquillo".