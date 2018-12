Pacheta: «El Elche ya es un equipo competitivo de Segunda»

José Rojo, Pacheta, entrenador del Elche CF, confesó ayer que su equipo llega «ilusionado, concienciado e intenso» al partido del domingo contra el Sporting de Gijón (18 horas), ante el que confía en romper la mala dinámica de resultados tras un mes sin ganar. «Veo al equipo bien y vamos a ganar el domingo porque estamos preparados para ello», confiesa el técnico franjiverde antes de reconocer que el equipo asturiano «llega muy bien» tras el cambio de entrenador y agradece «el comportamiento que tuvo José Alberto -preparador del Sporting- durante el play-off con el filial».

Pacheta destacó, en la sala de Prensa del Martínez Valero, el buen momento en el que llega el club asturiano, ya que recordó que tras el relevo en el banquillo ha logrado «dos victorias en Liga y ha eliminado al Éibar en la Copa», aunque dejó claro que tiene plena confianza en que los puntos se queden en casa.

El de Salas de los Infantes elogió el «compromiso» de su vestuario, al que definió como «maduro, responsable y discreto» y se mostró convencido de que el Elche, pese a que sufrirá, acabará logrando el objetivo de la permanencia. «Hay que estar orgullosos de lo que están haciendo y van a hacer, el grupo está preparado para ganar».

«Somos un equipo que trabaja y entrena para hacer más ocasiones que el rival. En los dieciséis partidos que llevamos hemos sido mejores en catorce de ellos», afirmó Pacheta, quien añadió que el Elche «ya es un equipo de Segunda que está capacitado para lograr el objetivo».

«Ahora la puntuación nos dice que no nos da (para la permanencia), pero veremos qué pasa de aquí en adelante. Este equipo no está descolgado, sino muy vivo. Este equipo no duda e insiste en los malos momentos. Y eso no tiene precio», apostilló el burgalés.



La baja de Tekio

Pacheta confirmó la baja por lesión del lateral Tekio por un esguince de tobillo, que Gonzalo Villar es duda por unos problemas físicos y adelantó el alta del portero Francis Uzoho, si bien no desveló si será titular. «Tiene posibilidades de jugar, como José Juan u otros. Me alegra tenerle recuperado. Tener un jugador más es muy bueno para la salud del grupo. Tener a Francis, que se ha recuperado de la rotura de costilla, nos hace mejores. Está al cien por cien para jugar».

El preparador tampoco aclaró si Manuel Sánchez regresará al equipo tras perderse el partido de la pasada jornada por un examen de ingreso a la Policía o seguirá con la apuesta de Xavi Torres como pivote defensivo. «Siempre ha sido importante. Pero Xavi ha hecho un gran partido. ¿Acertaré o no? Seguramente se valorará por el resultado final. Yo busco el creer que acierto siempre. ¿Xavi merece salir del equipo? Debemos valorarlo», apuntó el técnico franjiverde.

Pacheta admitió que su equipo debe manejar mejor «la ansiedad» por querer que acabe el partido con un resultado positivo y negó haber hecho sus cálculos de puntos en las jornadas que restan hasta el parón navideño. «Solo pienso en el Sporting. No hago cuentas porque si se te cae la primera ya se cae todo. Los golpes de efecto llegan poco a poco y vendrán solos mientras sumes victorias», concluyó.