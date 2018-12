Borja: "Es normal que la gente se ponga nerviosa por la mala racha"

Borja Martínez, que volvió al equipo el pasado sábado en Córdoba, después de superar su lesión menisco, ha admitido tras el entrenamiento de este martes que el Elche se encuentra en un mal momento "Estamos en una mala racha y está claro que los resultados mandan", aunque destacó que "el equipo genera ocasiones, pero el balón no entra. Es la línea a seguir, parece que somos muy repetitivo, pero la única manera de ganar es creando oportunidades de gol ".

El extremo alicantino no quiere darle mucha importancia a la críticas que está recibiendo el conjunto ilicitano en los últimos encuentros. "Las críticas y los halagos siempre van a estar. Es normal que por esta racha la gente se ponga nerviosa y dé su opinión, pero nosotros debemos ir a lo nuestro, seguir dejando todo en el campo, pero, por unas cosas o por otras, no ganamos. En las primeras 16 jornadas, hemos tenido mala suerte en algunos aspectos del juego y, ahora, sólo queda pensar en el partido del domingo (18 horas) frente al Sporting.

El exjugador del Ebro asegura que en el vestuario no están obsesionados con conseguir la victoria y romper la mala racha. "No es una obsesión, son las ganas de sumar de tres en tres. El equipo ha hecho méritos para estar más arriba vamos a continuar hacia adelante con nuestras armas y nuestro estilo para conseguir la victoria y hacer bueno el punto que logramos en Córdoba".

Borja descarta que el Elche haya tocado su posible techo en la presente temporada. "No tengo ninguna duda de que tras 16 jornadas el techo no es este. Podemos dar mucho más y estar más arriba. La Segunda División es muy igualada y cuando llevas un mes sin ganar, te metes abajo. Queda mucha Liga y estamos fuera de los puestos de descanos. Quedan muchas jornadas y nuestro objetivo es sumar 50 puntos cuanto antes. Ahora no nos obsesiona estar abajo, porque sabemos que vamos a tener que pelear mucho. Somos un equipo que ha ido creciendo y somos mejores que el 1 de agosto".

Respecto al encuentro del pasado en Córdoba, el futbolista franjiverde ha comentado que "buscábamos ganar y realizamos un buen primer tiempo en el que tuvimos ocasiones para irnos al descanso con más rente. Pero el Córdoba se la jugaba, estaba en su casa y quizás nos costó tener más el balón. Lo importante es que sumamos un punto fuera de casa, que llevábamos mucho tiempo sin conseguir, aunque se nos quedó un sabor amargo", ha comentado.

Ahora llega el Sporting de Gijón que ha ganado sus dos últimos partidos tras la destitución de Rubén Baraja y la llegada de José Alberto López. "Es un grandísimo equipo. Lleva dos victorias con el cambio de entrenador. Será un partido complicado, como los 42 de la Liga. Saldremos a muerte a por la victoria, con las buenas sensaciones en casa. Intentar mantener la portería a cero, porque ocasiones seguro que tendremos.