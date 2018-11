Sory: "Creo que puedo superar los 20 goles"

Sory Kaba ha asegurado este jueves que se vez capaz de superar la veintena de goles en la presente temporada. El delantero del Elche lleva mejor promedio goleador a estas alturas de Liga que Jorge Molina y que Sergio León, que han sido los dos últimos "pichichis" del conjunto ilicitano en Segunda División. "No miro esas cosas. El límite se lo propone uno mismo. Ahora mismo estoy muy contento, pero debe seguir trabajando. En cada partido soy autocrítico. Por ejemplo, si en Cádiz hubiese marcado dos goles en vez de uno las cosas podrían haber cambiado, pero, sobre todo, lo importante es trabajar para el equipo", ha comentado.

Cuando se le ha preguntado si se ve capaz de llegar a la cifra de 20 goles ha constestado que "creo que sí. En los partidos más importantes las ocasiones entran unas veces y otras no. Yo voy a seguir trabajando para continuar ayudando al equipo y para crear ocasiones. Frente al Málaga y el Zaragoza no marqué y, sin embargo, ganamos. Lo importante es el equipo". Y sobre la posibilidad de ser el "pichichi" de la categoría ha señalado que "mi único objetivo es entrenar cada día al cien por cien".

El atacante guineano espera sumar frente a Las Palmas la cuarta victoria consecutiva en el Martínez Valero. "Cuando jugamos con el apoyo de nuestra afición estamos muy cómodos. En las últimas jornadas hemos cosechado buenos resultados y frente al Cádiz hicimos una buena primera parte, pero, en la segunda, con los dos cambios que hicieron nos marcaron cinco goles y no tuvimos tiempo para reaccionar. Hubo fallos de concentración y debemos trabajar para que no vuelva a suceder".

Sobre el partido frente a los canarios, el goleador del Elche tiene claro que "nosotros tenemos que ir siempre en la misma línea como hasta ahora. No miramos el rival. Lo que queremos es estar a nuestro nivel, respetamos al rival, pero nosotros siempre salimos a ganar".

Sory tiene claro las diferencias entre el Elche como local y a domicilio. "Frente al Málaga y el Zaragoza hicimos dos encuentros muy completos, pero no puedes estar a un 200% un día y luego al 30% porque no vale. Debemos aprender a manejar eso. No podemos estar al 200% siempre, pero debemos buscar el equilibrio.

El delantero africano reconoce que está en el mejor momento de su carrera deportiva. "Estoy muy contento, pero valoro más el trabajo del equipo. La mayoría de la plantilla actual venimos de Segunda B y tenemos hambre de demostrar que podemos estar aquí", y agradece la confianza de Pacheta. "Desde que llegó, se acercó a mí y supo cómo manejarme. Me exige mucho y yo quiero aprender. Siempre intenta que mejore día a día, no me me deja venir a entrenar al 50% y cree en mí, algo que agradezco porque lo hacer para mí y por el bien del equipo, que es lo más importante", ha insistido.

Por último, Sory Kaba tiene claro que el principal objetivo es la permanencia: "Vamos a luchar por los 50 puntos. Somos 15 futbolistas en el vestuario que la temporada pasada estábamos en Segunda B y tenemos hambre por demostrar que podemos estar en la élite. Acabamos muertos cada partido porque lo damos todo. Esa es la línea que debemos seguir. Contamos con el presupuesto más bajo, pero eso no se ve en el campo y eso es lo que valoramos, el trabajo del grupo y el que nos inculca el míster".