Manuel Sánchez: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

Manuel Sánchez ha sido, después de mucho tiempo, el futbolista de la plantilla del Elche que ha comparecido en rueda de Prensa este miércoles tras el entrenamiento. El centrocampista ha asegurado que, tras la dura derrota del pasado domingo domingo en Cádiz (5-1), el vestuario “tiene ganas de que llegue el sábado para volver a la senda de la victoria” en el partido frente a Las Palmas.

El jugador cordobés ha explicado que esta semana están intentando corregir los errores cometidos en el Carranza. “Estamos en otra semana y hay otros tres puntos en juego. Hemos analizado las jugadas que nos ha puesto el míster en las que hemos visto los errores, la buenas acciones y las cosas que hay que mejorar”.

Manuel Sánchez ha intentado argumentar los motivos de la hecatombe de Cádiz. “ Hicimos una buena primera parte y nos fuimos con 0-1 al descanso. En la segunda parte, en un estadio duro, que aprieta, el Cádiz se creció, nos marcaron muy pronto y los goles llegaron muy seguidos. Eso hizo que se te viniera todo encima”, y ha agregado que “siempre intentamos ganar los partidos, pero no hay explicación a lo que sucedió en el segundo tiempo. En los partidos se producen situaciones que si no las levantes se pueden dar esos resultados. El Cádiz está hecho para estar entre los tres primeros y, si te despistas un momento, te puede golear”.

El centrocampista del Elche quiere pasar página a lo sucedido en el Carranza y ya piensa en el choque frente a Las Palmas. “Vamos partido a partido. Va a ser un encuentro bonito frente a un rival que la temporada pasada estaba en Primera. Ya hemos demostrado que somos capaces de competir ante cualquier equipo. Si estamos en Segunda División es porque lo merecemos. Estamos demostrando que, con humildad y trabajo, con el apoyo de nuestra gente, debemos hacernos fuertes en nuestro estadio para sumar puntos”.

El futbolista franjiverde intuye un encuentro “bonito” y asegura que “estoy disfrutando mucho esta temporada. Estamos viendo partidos abiertos. Ya le ganamos a todo un Málaga, aunque, cuando arriesgas y juegas alegre, hay veces que puede pasar lo que nos pasó en Cádiz”, ha señalado.

Manuel Sánchez es consciente, como dice Pachete, que si no están al 100% lo pueden pasar mal. “Somos un equipo humilde que viene de Segunda B y que cuenta con un presupuesto bajo. No conozco a ningún compañero que no se prepare todos los partidos al 100%. Cuando entras en el campo, ves cómo los compañeros lo dan todo y sufren. A partir de ahí, tienes que crecer. Contamos con gente joven y estamos aprendiendo. Se está viendo que el equipo va a más. Tuvimos una mala segunda parte en Cádiz, pero debemos sobreponernos y pensar sólo en Las Palmas. Estamos a tres puntos del descenso, debemos llegar a los 50 y tenemos que hacernos fuertes, sobre todo en casa, porque todo unidos vamos a sacar ésto adelante”.

A nivel personal, el mediocentro del Elche asegura que se encuentra “en una buena situación y cómodo. Estoy siempre a disposición de los entrenadores. Mientras el equipo vaya bien, yo estoy contento. Me encuentro en buena forma física, solo me queda intentar no tener lesiones y seguir trabajando para aportar al equipo.