El equipo más imberbe

El poeta nicaragüense Rubén Darío dejó escrito en su obra «Cantos de Vida y Esperanza» un poema titulado: «Juventud, divino tesoro». Una máxima que ha hecho suya Pacheta en los tres últimos partidos de la Liga. El técnico burgalés ha alineado ante Málaga (2-0), Real Zaragoza (2-0) y Cádiz (5-1), a raíz de que el internacional nigeriano Francis se hizo dueño de la portería, el once inicial más joven de toda la Segunda División, con una media de 26,5 años.

Unos números de la escuadra franjiverde que contrastan con los casi 30 que tienen las plantillas tanto del Alcorcón, como Mallorca y de la UD Las Palmas, próximo rival de los ilicitanos en el Martínez Valero, el sábado, a partir de las 20.30 horas.

En el último encuentro de Liga jugado ante el Cádiz en tierras andaluzas, el meta nigeriano Francis, con 20 años recién cumplidos, fue el futbolista más joven que puso sobre el césped el preparador de Salas de los Infantes desde el pitido inicial, mientras que el cordobés Javi Flores, con 32, fue el más veterano.

Gonzalo Villar también tiene 20 años como el cancerbero cedido al Elche por el Deportivo, Sory Kaba 23 y Borja Martínez 24. Con 26, actuaron en el Carranza Iván Sánchez, Alexander y Juan Cruz, con 28, Tekio y con 30, Manuel Sánchez y Gonzalo Verdú.

No cabe duda de que a partir del sábado, con la vuelta a la portería de José Juan, que cuenta con 39 años, la media de edad del equipo ilicitano se disparará hacia arriba.

Al margen de la juventud, que es un mal que se arregla con partidos, el Elche cuenta con futbolistas que no tienen experiencia en la categoría y que están en período de aprendizaje, una circunstancia que repite con asiduidad el preparador franjiverde cuando se le pregunta por los que están jugando menos minutos. Muchos de ellos se encuentran todavía adquiriendo el ritmo de la categoría. «No es lo mismo jugar en Primera que en Segunda o Segunda B. La velocidad es distinta», afirma.

En ese apartado, en el equipo franjiverde aparecen Gonzalo Villar, con 20 años, Chuca y Redru, con 21, y Zotko, que suma 22.

El centrocampista murciano comenzó titular tras una gran pretemporada, pero en los primeros encuentros de Liga le costó adaptarse al ritmo de Segunda y pasó al ostracismo. En las últimas jornadas ha vuelto con nuevos bríos. El resto, todavía no está teniendo todo el protagonismo que ellos quisieran porque jugar en esta categoría implica dominar unos conceptos futbolísticos para tener un puesto fijo en el once.



En el polo opuesto

Las diferencias entre las plantillas de Elche CF y UD Las Palmas no solo se limitan a la edad de sus plantillas, sino también a otras circunstancias que sobre el papel pueden hacer pensar que ambos equipos compiten en ligas diferentes. Los canarios han contado con más de 19 millones para confeccionar su plantilla, mientras que el Elche no ha llegado a los cuatro. No obstante, ambos contrincantes llegan al duelo necesitados de sumar los tres puntos para tranquilizar a sus respectivas parroquias. Permanencia y ascenso, son sus objetivos.