El Elche ya trabaja con la mirada puesta en el duelo ante la UD Las Palmas que se jugará el sábado, en el Martínez Valero, a partir de las 20.30. El grupo ya ha dejado atrás la goleada del domingo en Cádiz y ha trabajado en el campo anexo en una sesión que se ha iniciado visionando el vídeo del encuentro en Cádiz, para corregir los errores cometidos en el Ramón de Carranza. Toca mirar hacia adelante, pero antes hay que reflexionar sobre lo que se hizo mal el domingo para no volver a repetirlo. Recibir cinco goles en 26 minutos no es normal.

Hasta cerca de las doce no ha saltado la plantilla al campo de entrenamiento ya que antes ha estado también en el gimnasio. Los titulares, salvo Gonzalo Villar e Iván Sánchez, han hecho carrera continua y se han ido a la ducha un poco antes que el resto. La sesión ha finalizado en el campo de césped artificial. Pacheta cuenta con todos sus jugadores salvo con Francis, baja para las cuatro próximas semanas, para el difícil duelo ante la escuadra canaria que dirige Manolo Jiménez. Del filial han estado ejercitándose los metas Adrián Real y Chaparro.