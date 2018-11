Gonzalo Villar: "Al cien por cien somos difíciles de batir"

Horas después de la goleada recibida en Cádiz, el joven centrocampista murciano Gonzalo Villar ha reconocido que “es difícil” entender el 5-1 del domingo porque “que te metan cinco goles tan seguidos no tiene mucha explicación”. A su juicio, “realizamos una primera parte digna y con el gol de Sory todo se puso a favor. Tras el descanso, el Cádiz sale a apretar y nos empata muy rápido. Es normal que el equipo esté triste y dolido. Pero estamos ya con mentalidad de pensar en Las Palmas para levantarnos lo antes posible y poder volver a la senda de la victoria”.

No tiene ninguna duda de que así será. “Tuvimos una mala racha en su día, con dos golpes duros, pero el equipo se repuso en poco tiempo. Hay que levantarse lo antes posible porque al cien por cien somos muy difíciles de batir”, ha señalado antes de elogiar a su compañero José Juan, que con la lesión de Francis, será titular el sábado. “No había visto a una persona con su edad con tanta energía para entrenar como el que más y ese nivel de profesionalismo. El equipo está tranquilo porque hay dos grandes porteros”, apuntó.

A nivel personal, Villar ha reconocido que le ha costado coger el ritmo a la categoría. Tras realizar una gran pretemporada y empezar la Liga de titular, pasó unas jornadas en el ostracismo. Ahora, Pacheta vuelve a contar con él. “La exigencia de pretemporada no es la misma que la de Segunda. Al debutar en la categoría me costó encontrar mi sitio. Confío mucho en mí y estoy trabajando bien. Cada vez me encuentro más cómodo y la adaptación está siendo buena”.