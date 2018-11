La defensa hace aguas a domicilio

José Rojo, Pacheta, recordaba al final del partido en el Ramón de Carranza que el Elche ha recibido nueve goles en los dos últimos partidos disputados a domicilio y «estamos obligados a arreglar esta situación. Debemos aprender y espabilar rápido para que no vuelva a suceder». Parecía que la herida de Riazor estaba curada, tras las dos victorias en casa frente a Málaga (2-0) y Real Zaragoza (2-0), pero, la Tacita de Plata, el sistema defensivo volvió a saltar por los aires. Ante del Deportivo se actuó con una línea defensiva de cuatro, con el meta José Juan bajo los palos y, el domingo, con una de cinco, y Francis de portero titular. En tierras gallegas se achacó a que enfrente había un rival muy poderoso, de los considerados de otra Liga, pero contra el Cádiz, ni el propio técnico burgalés parecía tener explicación a lo ocurrido: «El que la tenga, que la cuente». Deberá encontrarla, lo antes posible, para no volver a verse goleado de nuevo.



Maniobra técnica

Cervera mueve bien sus fichas y el Elche se queda sin reacción

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, supo leer el partido en el descanso a la perfección, después de verse atado de pies y manos durante la primera parte con el buen planteamiento de Pacheta. El preparador gaditano puso sobre el tablero a Lekic y Salvi y obró el cambio en su equipo. Con esas dos incorporaciones desarboló a un banquillo franjiverde que no supo reaccionar a ese nuevo planteamiento. A partir de ahí, el Cádiz, uno de los equipos con menos goles de LaLiga 123, le hizo en 26 minutos nada menos que cinco a los ilicitanos y contó con ocasiones para sumar alguno más. Una sangría que deberá remediarse lo antes posible. Cuando se comprobó el mal que hacía Salvi por la banda izquierda franjiverde se debió poner el remedio lo antes posible y no esperar al 2-1, ni siguiera al empate. Pronto se pudo ver que Borja lo iba a pasar mal para frenar al extremo gaditano y no se supo leer la situación. Los cambios llegaron tarde, cuando ya el encuentro estaba muerto. La salida de Josan y Nino ya sirvió para poco. Además, tal como se planteó dicho partido, con ventaja en el marcador, el Elche podía haber explotado algún balón largo sobre Sory, pero, a partir de la igualada, el remedio era ya complicado ya que el Cádiz vio sangre y se lanzó como poseso a por su presa. A medida que el Elche trataba de abrirse, el rival encontraba más huecos. Quizás, el volver a un sistema de 4-4-2, con la entrada de un lateral, Manu, hubiera cerrado esa vía de agua. Había que restablecer la seguridad defensiva antes de todo. No se puso ningún tipo de remedio y el Cádiz tuvo el camino expedito.



Un sistema bisoño

Pacheta insiste en un dibujo con piezas muy diferentes

La baja de Neyder Lozano dejó entre alfileres el sistema de tres centrales utilizado por el Elche ante Málaga y Real Zaragoza. En vez de colocar a Zotko, que ha quedado claro que no está en los planes del preparador burgalés apostó por poner a Tekio como central derecho y dejar ante los leones a Borja Martínez en el lateral izquierdo. El cambio natural dio paso a uno más improvisado y el experimento se vino abajo en la segunda parte. Para diseñar este dibujo táctico hay que jugar con futbolistas que se adapten a ese sistema y el domingo no los tenía. En los encuentros en casa, Borja echaba una mano a la defensa, pero en Cádiz se le dejó toda la banda y ahí terminó ahogándose, máxime cuando el rival creo superioridad y los futbolistas de atrás no acertaban a cerrar los huecos que le creaba el rival. Una vez más se demostró que «la mejor improvisación es aquella que está mil veces ensayada». El Elche no tenía muy asimilado este sistema con estos jugadores y en la primera dificultad todo el andamio se vino abajo.



Irse de los partidos

Con el 2-1 el equipo desconectó y desapareció del campo

Javi Flores ponía el dedo en la llaga al final del partido en Cádiz al incidir en la idea de que hay que evitar las desconexiones: «No podemos irnos de los partidos. Hay que saber manejar mejor los momentos». Es cierto que el equipo perdió el norte cuando se vio abajo en el marcador, pero también es verdad que el desbarajuste fue tal que el agua entraba por todos los lados y no se acertaba a tapar las rendijas para evitarlo. Fue más un planteamiento de partido que la actitud de los futbolistas. En Riazor sí existió esa bajada de brazos tras aguantar durante muchos minutos el asedio del rival y recibir el primer gol a balón parado y, los dos siguientes, muy seguidos.