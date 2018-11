El Elche sigue a tres puntos de la zona de descenso

El Elche perdió el domingo en el Ramón de Carranza frente al Cádiz (5-1) la oportunidad de poner tierra de por medio sobre la zona de descenso. El 0-1 con el que terminó la primera parte albergaba esperanzas de que se podía lograr la primera victoria de la temporada a domicilio, pero, a partir del empate, que llegó en el minuto 49, todo se vino abajo. No obstante, aprovechando la derrota del Zaragoza (0-2) en casa a manos del Granada, los dirigidos por Pacheta han caído del puesto once al catorce, pero siguen teniendo tres puntos por encima del equipo maño y del Córdoba, que superó al Extremadura, que encabezan la lista de los cuatro equipos que están metidos abajo.

El sábado, a partir de las 20.30 horas, visitará el Martínez Valero la UD Las Palmas y el Elche necesita volver a ser fuerte en su estadio para no caer de nuevo a los puestos malditos. Tocar corregir errores y volver a la senda del triunfo.